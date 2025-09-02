Ana Carrillo 02 SEP 2025 - 17:14h.

En el Festval de Vitoria-Gasteiz se ha anunciado que Adara Molinero regresa a Honduras por tercer año consecutivo para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' tras haber abandonado el año anterior. Será la primera vez que la influencer coincida con su madre, Elena Rodríguez, en un reality, pero no volverá a compartir aventura con ninguno de sus compañeros de la edición de 2023.

De sus excompañeros de aquella edición mantiene la amistad con tres especialmente: Jonan Wiergo, Alma Bollo y Manuel Cortés, con el que se especuló que podría tener algo más que una amistad en primavera, cuando coincidieron en la Feria de Sevilla. Ellos mismos aclararon en el podcast que la madrileña tiene con su madre en mtmad y disponible en Mitele Infinity, 'En las mejores familias', que no mantenían una relación sentimental, sino una buena amistad; además, justo antes de viajar a Honduras, Adara ha confesado que deja "un amor" en España.

Al saber que su amiga vuelve a los Cayos Cochinos, el hijo de Raquel Bollo ha querido dejarle un mensaje público en la zona de comentarios del post de Instagram donde se anuncia su fichaje. "Pero bueno, esta vez te tiras, ¿eh?", ha escrito junto al emoji de un corazón rojo y un helicóptero, recordando así que el año pasado la influencer no quería saltar del helicóptero porque quería abandonar antes incluso de empezar la aventura.

También le ha dejado un mensaje la hermana de Manuel, Alma Bollo, que le ha escrito: "A por todas, como tú sabes"; y la influencer Ruth Basauri, que le ha confesado que le hace feliz saber que va a volver a verla en televisión. Sus seguidores, sus fieles 'adaristas', también han llenado el post de mensajes bonitos porque están encantados con la idea de verla en un nuevo reality.