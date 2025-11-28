Marta Castro y Rodri Fuertes aclaran cómo se encuentra su bebé tras una ecografía crucial

Ana Carrillo 28 NOV 2025 - 17:18h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' han explicado cómo se encuentra su hija tras la ecografía de la semana 20

Marta Castro y Rodri Fuertes han acudido a la ecografía de la semana 20, que es una de las más importantes durante el embarazo porque en permite evaluar con detalle si el bebé está creciendo correctamente, si su desarrollo craneal es el adecuado y si sus órganos están bien. El exconcursante de 'Gran Hermano' había compartido con sus seguidores de Instagram su preocupación porque saliera todo bien en la prueba de la que es su primera hija.

"Aunque sé que todo va a ir fenomenal siempre asusta", confesaba el exnovio de Adara Molinero en sus stories, que está feliz por convertirse a sus 36 años en padre primerizo de una niña junto a su pareja, que tiene 41 años y que ya tiene un hijo de cinco años, Hugo, fruto de su matrimonio con el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto.

Los dos creadores de contenido han ido transmitiendo muchos datos del embarazo en sus respectivos perfiles de Instagram para compartir la dulce espera con su comunidad. Así, han contado que confiaron en una clínica de fertilidad para lograr el embarazo, que el bebé es una niña y que ya tienen el nombre pensado aunque prefieren no decirlo hasta el momento de su nacimiento y que los padres de Rodri están encantados con la idea de convertirse en abuelos por primera vez.

Ahora han querido compartir con sus seguidores que todo ha salido estupendamente en la ecografía morfológica, que tan inquieto tenía al exnovio de Bea Retamal. "Todo está perfecto", ha comentado la exconcursante de 'GH VIP' en sus stories, compartiendo un par de capturas de la ecografía en la que se ve a su bebé. Unos minutos más tarde era él quien se sumaba, subiendo a sus stories más capturas para dar la buena noticia: "Bebé perfecto. Eco de la semana 20 estupenda. Ahora a disfrutar".

Quedan todavía cinco meses para que la feliz pareja, cuyos caminos se unieron en el verano de 2023 después de la ruptura de Rodri con Adara antes de que ella se marchase a 'Supervivientes', dé la bienvenida a la que será su primera hija en común.