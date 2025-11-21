Silvia Herreros 21 NOV 2025 - 14:10h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' no puede ocultar los nervios que siente frente a la próxima ecografía de su pareja

Rodri Fuertes estalla tras las críticas por irse de viaje y dejar sola a Marta Castro en pleno embarazo

Rodri Fuertes no puede ocultar su preocupación por el bebé que espera junto a Marta Castro. La influencer se encuentra en un momento clave de su gestación y, dentro solo unos días, se someterá a una prueba médica determinante en su embarazo. El exconcursante de 'Gran Hermano' intenta estar tranquilo, sin embargo, ha reconocido estar algo 'asustado' por los resultados que la ecografía pueda arrojar.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se encuentra embarazada de 19 semanas. Hasta la fecha, su embarazo se ha desarrollado sin ningún tipo de complicación (o al menos nada grave que hayan querido compartir de forma pública). Dentro de una semana, Marta se someterá a la ecografía de su semana 20, considerada como una de las más importantes del embarazo.

La preocupación del papá primerizo con todo lo referente a la niña que espera junto a su pareja (que ya es madre de un niño de cinco años fruto de su ya extinto matrimonio con el piloto Fonsi Nieto) es enorme. Quiere, como es normal, que todo salga bien y que tanto Marta como su bebé estén sanas.

Además, los riesgos en este embarazo, debido a la edad de la madre, son mayores. De hecho, los médicos catalogan esta gestación como 'geriátrica' y 'de alto riesgo'. Por eso, y pese a sus intentos de autoconvencerse de que "todo va a ir fenomenal", el exnovio de Adara Molinero no puede ocultar sus nervios.

"Nos toca en unos días y aunque sé que todo va a ir fenomenal siempre asusta", dice refiriéndose a la ecografía que Marta, que se ha quedado embarazada a los 41 años gracias a un tratamiento de fecundación asistida, tiene programada para dentro de una semana.

Rodri ha estado buscando información sobre esta prueba. Según sus fuentes consultadas, esta es "una de las más importantes del embarazo, pero no la única clave". Esta prueba de control, también conocida como ecografía morfológica, sirve, entre otras cosas, para descartar posibles anomalías o malformaciones en el desarrollo del feto y comprobar que todo avanza dentro de la normalidad.

En la misma, tal y como el propio Rodri ha compartido después de su particular investigación, se revisan todos los órganos del bebé, corazón, cerebro, columna, riñones, estómago, extremidades...; se mide el crecimiento y detectan posibles anomalías, se observa la placenta, el líquido amniótico y el cordón y se comprueba que todo vaya en el ritmo esperado para la edad gestacional.

En esta eco muchos papás descubren también el sexo del bebé. En su caso, al estar llevando el embarazo a través de un centro privado, han podido descubrirlo con anterioridad. Ellos lo supieron en la 16, aunque en la Seguridad Social esta prueba no se realiza hasta la semana 20.