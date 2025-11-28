Ana Carrillo 28 NOV 2025 - 10:00h.

La amiga de Isabel Pantoja y exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado los regalos de sus padres y del pequeño de sus hijos

Raquel Bollo comparte fotos inéditas de su 50 cumpleaños junto a su prometido, hijos y nietas

Raquel Bollo ha cumplido 50 años y se ha convertido en su cumpleaños más especial porque su novio, Mariano Jorge Gutiérrez, le ha pedido matrimonio, pero también ha sido importante para ella porque ha recibido unos regalos que le han encantado y que ha querido enseñarle a sus seguidores. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha hecho un vídeo mostrando los regalos que ha recibido y ha destacado dos: el de su hijo Samuel Hiraldo y el de sus padres, Fernando Bollo y María Dolores Dorado.

"He recibido regalos preciosos, cada uno con amor e intención. Pero hay uno… uno que no se explica: se siente", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes' junto al vídeo en el que va enseñando uno por uno los regalos que ha recibido de sus amigos y ha dejado para el final el que considera el "más especial", que es el que le han hecho sus padres, a los que está muy unida y quienes han sido siempre su gran apoyo.

La colaboradora ha mostrado que sus amigos se han decantado por regalarle ropa, bolsos y joyas; sus padres también le han hecho entrega de una joya, una pulsera de oro que le ha emocionado "no por ser de oro", ha matizado, sino porque es la joya que su padre le dio a su madre el día que le pidió la mano, hace ya más de 50 años.

"Esto es llevar la historia de mi padre y de mi madre conmigo y, a pesar de que todos me encantan, entenderéis que al final este sea el regalo que ha movido todos mis cimientos", ha explicado emocionada la sevillana, que le ha dado las gracias públicamente a sus padres por tener este bonito detalle con ella, que va a lucir con mucho orgullo.

Su hijo pequeño, Samuel Hiraldo, que tiene 17 años, también ha conseguido sorprenderla al regalarle una sudadera gris con unos brillos: "No me lo esperaba para nada". Su hijo mayor, Manuel Cortés, no la ha sorprendido tanto con unas zapatillas a juego con la sudadera porque conoce bien sus gustos: "Es que él sabe perfectamente lo que me gusta y lo que no, la verdad es que tiene muy buen gusto".