Anabel Pantoja afronta la final de 'Bailando con las estrellas' como uno de los nombres más comentados de la edición. Su presencia en la última gala, a la que llega sin haber sido nominada en ninguna de las emisiones, ha generado un debate intenso tras la expulsión de Tania Medina y Blanca Romero en la semifinal.

Mientras el público la ha respaldado semana tras semana, parte de la audiencia y algunos miembros del jurado han cuestionado su evolución técnica y su presencia entre los finalistas junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo.

En exclusiva para esta web, Anabel, fiel a su carácter directo, no se esconde ante la conversación y lo resume con una frase que se ha convertido en su postura antes de la final: "Bastante tenemos todos."

No evita las críticas, pero no gira alrededor de ellas

Preguntada por la avalancha de comentarios que recibe en redes sociales, Anabel explica que intenta no leer todo lo que se dice sobre ella, y cuando lo hace, procura relativizarlo. "Intento no ver nada. Y cuando lo veo, pasa: un minuto, una hora o un día", reconoce. Tampoco evita la realidad de que sus puntuaciones no siempre han acompañado la continuidad que le ha otorgado el público. Con naturalidad y cierta ironía, puntualiza: "Si fuera por el jurado, no habría llegado ni a la segunda gala."

Álvaro Cuenca, su pareja de baile: apoyo técnico y opinión firme

El papel del bailarín y su maestro, Álvaro Cuenca, ha sido fundamental tanto en lo técnico como en lo emocional. El bailarín reconoce que no han sido solo los ensayos o las coreografías el mayor reto, sino la exposición pública que conlleva el programa. "Lo más complicado han sido ciertos comentarios", afirma, en relación al tono de algunas valoraciones.

Además, Álvaro deja claro su posicionamiento: parte del jurado, en su opinión, podría haber optado por críticas más constructivas. Pero también destaca algo que, según él, ha sido decisivo: "Anabel es real. La gente conecta con lo imperfecto porque es verdad."

Una final marcada por esfuerzo y constancia

En los días previos a la semifinal, Anabel confirmó que había sufrido un esguince en el ligamento interno de la rodilla. Aun así, salió a bailar salsa y vals con normalidad y sin convertir la lesión en argumento o discurso. La propia cadena informó de ello durante la emisión, destacando que había necesitado reposo y fisioterapia esa semana, pero decidió continuar sin dramatizarlo.

Si algo se ha hecho evidente en esta recta final es que el tándem formado por Anabel y Álvaro ha evolucionado más allá del baile. Complicidad, equilibrio y una narrativa propia dentro del concurso han marcado su recorrido. Ella aporta espontaneidad, carácter y conexión con el público. Él aporta calma, estructura y lectura del plató. Al preguntarles a quién dedicarían una hipotética victoria, no hubo largas explicaciones, sino respuestas espontáneas, con humor y algún nombre inesperado de manera irónica que puedes ver en el vídeo.

Todo se decide este sábado

Este sábado a las 22:00 en Telecinco se resolverá la final. Será la última vez que el jurado puntúe y el público vote, y también la noche que cierre una edición marcada por sorpresas, giros y posiciones enfrentadas.

Anabel sintetiza su estado actual sin dramatismos ni discursos épicos: "Vamos a luchar hasta el final." Álvaro añade, con un mensaje final que resume cómo han vivido este proceso: "Lo importante es que ella esté ahí. Y ya lo está." ¡Dale play y no te pierdas sus palabras!

