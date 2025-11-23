Nuevos detalles del "tenso y distante" reencuentro de Doña Letizia y el Rey emérito: "Fue el primero en irse"

Marina Pina, experta en Casa Real, ha contado que Froilán y la Infanta Elena fueron los únicos apoyos del emérito: "Le acompañaron al aeropuerto para regresar a Abu Dabi"

Los nietos del rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía se reúnen siete años después de su último encuentro público juntos

Compartir







Este sábado se celebraba en el Palacio del Pardo una reunión familiar por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España. La familia real al completo se reencontraba en un almuerzo que, tal y como '¡Vaya fama!' ha podido saber duró cuatro horas y estuvo formada por 60 comensales.

La comida, que reunió al rey emérito y a la Reina Letizia tras las polémicas memorias de Juan Carlos, se hizo en torno a una gran mesa alargada en la que los invitados se sentaron "según afinidades". Marina Pina, experta en Casa Real del periódico 'El Mundo', ha explicado en '¡Vaya fama!' que esta mesa alargada estaba pensada así para que cada uno pudiera estar cerca de las personas con las que siente más afinidad, y lejos de aquellos con los que no hay buen feeling.

Tal y como Marina ha contado, el emérito fue el primero en llegar a la reunión (imagen que captaban las cámaras de '¡Vaya fama!') y también el primero en abandonar el acto tras tres horas y media junto a su familia: "Don Juan Carlos abandonó el Palacio del Pardo a las cinco y media de la tarde, sin saludar a los periodistas y con el rostro visiblemente serio".

Froilán y la Infanta Elena, el único apoyo del emérito

¿Pero cómo fue la breve estancia de Juan Carlos en España? Marina Pina ha contado que, mientras la Reina Sofía estaba apoyada por la práctica totalidad de la familia incluyendo a parientes de Grecia, el emérito únicamente contó con el brazo incondicional de la Infanta Elena y su hijo, Felipe Juan Froilán:

"Hubo un saludo cordial entre ellos, pero después no hablaron mucho más, el encuentro entre ellos dos fue lo más correcto posible, pero también lo más breve que pudieron. Esa imagen de unidad rodeando a la Reina Sofía, y por otro lado el emérito solo, sin nadie de su familia que le acompañase en el coche ni a la llegada, ni a la salida. Únicamente Felipe Juan Froilán y su madre, la Infanta Elena, acompañaron al ex monarca al aeropuerto para que pusiera rumbo de nuevo a Abu Dabi".