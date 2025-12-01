Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 16:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dado explicaciones tras subir a Instagram un vídeo llorando

Anita Williams se sincera tras las fotos con Montoya y explica la reciente decisión que ha tomado

Anita Williams, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha preocupado enormemente a sus seguidores de Instagram con su última publicación, un vídeo en el que aparece llorando mientras se reproduce un audio que incluye un significativo mensaje acerca de la importancia de saber dejar ir cuando la persona ya no te quiere a su lado.

Ha compartido este post tan solo unos días después de que Leticia Requejo contase en 'El tiempo justo' que Montoya le había "retirado la palabra" porque se publicaron unas fotos de ambos juntos besándose en las calles de Madrid y pensó que su exnovia le había "tendido una trampa" y que había "pactado" esas fotos con un paparazzi para que salieran en una revista.

En su publicación, la exconcursante de 'Supervivientes' recopila varios instantes en los que llora desconsoladamente mientras se escucha el siguiente mensaje: "No obligues a nadie a quedarse, quien quiere estar contigo, se queda, no por necesidad, sino por elección y quien ama permanece porque lo desea, no porque lo necesita".

"Si alguien cree que puede ser más feliz lejos de ti, déjalo ir. Aferrarte a quien no quiere estar solo trae dolor y desgaste, no tienes que competir ni demostrar tu valor, quien no sabe verlo, no lo merece. Las personas correctas reconocen tu esencia y se quedan, sin condiciones ni máscaras. Cuando alguien se va, míralo como una oportunidad, no como una pérdida, quizás duele ahora, pero es el inicio de algo mucho mejor", es la última parte del mensaje, que ha hecho a los seguidores de la influencer llegar a la conclusión de que va por Montoya.

Al ver el aluvión de mensajes y comentarios que le están llegando a raíz de su vídeo, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha querido tranquilizar a sus seguidores: "Gordis, estoy con una avalancha de mensajes, pero no dramas con mi último reels, es un audio que lo escuché ayer por la noche, me encantó el mensaje y he cogido vídeos que tenía para hacer el vídeo, pero yo estoy bien, todo está perfecto".

Con sus palabras, Anita Williams ha dejado claro que sus vídeos llorando no son de ahora mismo, sino de días posteriores, aunque no ha revelado si el mensaje le gustó tanto porque habla de la necesidad de pasar página cuando una persona ya no quiere permanecer en tu vida, que es lo que le podría estar ocurriendo a ella según Leticia Requejo.