Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
VUELTA A LA RUTINA

Gemma Domínguez, pareja de Jorge González en 'Bailando con las estrellas', vuelve a su trabajo fuera de las pistas de baile

Jorge González y Gemma Domínguez
Jorge González y Gemma Domínguez en 'la sala de las estrellas'Getty
Compartir

Jorge González se ha hecho con la victoria en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' gracias a su maestra y pareja de baile, Gemma Domínguez, tal y como él ha repetido en muchas ocasiones. El madrileño y la valenciana han hecho un tándem muy sólido que ha conquistado al jurado y al público, que echará de menos verlos semana tras semana en cada gala.

Jorge González se proclama ganador de 'Bailando con las estrellas' tras un duelo de infarto contra Anabel Pantoja
Jorge González se proclama ganador de 'Bailando con las estrellas' tras un duelo de infarto contra Anabel Pantoja
PUEDE INTERESARTE

El cantante confesó en la final que le gustaría seguir vinculado al mundo del baile y que sueña con protagonizar musicales en la Gran Vía; y bromeó con ir a competiciones de baile profesionales junto a Gemma Domínguez, que compite con Edgar Sztude, que fue el maestro de Blanca Romero durante las primeras semanas de concurso.

El tercer baile de Jorge: samba
El último baile de Jorge González y Gemma Domínguez en 'Bailando con las estrellas'
PUEDE INTERESARTE

Gemma Domínguez no solo es bailarina profesional, sino que tiene un trabajo de lo más convencional fuera de las pistas de baile, al que ha regresado tras el fin del programa de Telecinco. Es farmacéutica en una farmacia de su pueblo, en la que sus compañeros le han recibido con saltos de alegría y un gran ramo de flores. "Ya está el equipo al completo", es el comentario que acompaña a la foto que ha compartido en sus stories junto a sus compañeros.

La valenciana, que forma parte de la cuarta generación de farmacéuticos de su familia, comenzó a trabajar en esa farmacia en julio de este mismo año, justo al acabar la carrera. Este verano, cuando se graduó, compartió unas palabras de agradecimiento a sus padres por la ayuda que le han brindado siempre en durante su formación universitaria: "Mi mayor agradecimiento va dirigido a quienes han sido mi mayor apoyo, por su gran esfuerzo y por su paciencia, quienes hoy este título es también suyo, gracias a vosotros papá y mamá sin vosotros esto no hubiera sido posible".

Gemma Domínguez regresa a su puesto de trabajo
Gemma Domínguez regresa a su puesto de trabajoInstagram (@gemmiuss)

Parece que la intención de la compañera de Jorge González es seguir trabajando como farmacéutica, un puesto que abandonó momentáneamente para participar en 'Bailando con las estrellas', y compaginarlo con las competiciones de baile, en las que ha triunfado en muchas ocasiones y es que catorce veces campeona de España.

Temas