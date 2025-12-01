Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 20:04h.

Jorge González se ha hecho con la victoria en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' gracias a su maestra y pareja de baile, Gemma Domínguez, tal y como él ha repetido en muchas ocasiones. El madrileño y la valenciana han hecho un tándem muy sólido que ha conquistado al jurado y al público, que echará de menos verlos semana tras semana en cada gala.

El cantante confesó en la final que le gustaría seguir vinculado al mundo del baile y que sueña con protagonizar musicales en la Gran Vía; y bromeó con ir a competiciones de baile profesionales junto a Gemma Domínguez, que compite con Edgar Sztude, que fue el maestro de Blanca Romero durante las primeras semanas de concurso.

Gemma Domínguez no solo es bailarina profesional, sino que tiene un trabajo de lo más convencional fuera de las pistas de baile, al que ha regresado tras el fin del programa de Telecinco. Es farmacéutica en una farmacia de su pueblo, en la que sus compañeros le han recibido con saltos de alegría y un gran ramo de flores. "Ya está el equipo al completo", es el comentario que acompaña a la foto que ha compartido en sus stories junto a sus compañeros.

La valenciana, que forma parte de la cuarta generación de farmacéuticos de su familia, comenzó a trabajar en esa farmacia en julio de este mismo año, justo al acabar la carrera. Este verano, cuando se graduó, compartió unas palabras de agradecimiento a sus padres por la ayuda que le han brindado siempre en durante su formación universitaria: "Mi mayor agradecimiento va dirigido a quienes han sido mi mayor apoyo, por su gran esfuerzo y por su paciencia, quienes hoy este título es también suyo, gracias a vosotros papá y mamá sin vosotros esto no hubiera sido posible".

Parece que la intención de la compañera de Jorge González es seguir trabajando como farmacéutica, un puesto que abandonó momentáneamente para participar en 'Bailando con las estrellas', y compaginarlo con las competiciones de baile, en las que ha triunfado en muchas ocasiones y es que catorce veces campeona de España.