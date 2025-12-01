Nerea Rodríguez y Nona Sobo rompen su silencio tras la final de 'Bailando con las estrellas'

Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 17:44h.

Nerea Rodríguez y Nona Sobo se han despedido del programa tras haber conseguido la cuarta y la tercera posición, respectivamente

Así vivieron David Rodríguez y la pequeña Alma la final de Anabel Pantoja desde casa: "Apoyando a mami"

Compartir







El ganador de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' es Jorge González, gracias al apoyo del jurado que le puntuó con la máxima de las puntuaciones, 150 puntos, y al del público, que lo convirtió en el concursante más votado de la final, en la que quedó segunda Anabel Pantoja. La tercera posición fue para Nona Sobo y la cuarta para Nerea Rodríguez.

Al anunciar Jesús Vázquez y Valeria Mazza el nombre del ganador, todos los exconcursantes se lanzaron a abrazar a Jorge González y a felicitarlo por su victoria, incluidas las tres finalistas. A Anabel Pantoja le dio tiempo a decir que estaba satisfecha con el resultado, pero Nona y Nerea han querido pronunciarse más extensamente en sus respectivas cuentas de Instagram, donde se han despedido del programa que les ha hecho tan felices estos últimos tres meses.

La cantante ha confesado que disfrutó de la final "con todo" su corazón y que va a "echar mucho de menos" a todos sus compañeros: "No me imagino una mejor compañía para esta aventura"; pero especialmente a su maestro Genís Betrián, al que ahora considera ya su amigo: "No me puedo imaginar a un maestro, bailarín, coreógrafo y amigo mejor. De verdad que es un orgullo haber podido vivir de cerca tu manera de trabajar y de crear. Eres increíble".

Además, Nerea Rodríguez ha dedicado unas líneas en su comunicado de despedida a los espectadores a los que les ha agradecido su cariño en cada gala: "Nos habéis apoyado cada día, gala tras gala, con vuestros comentarios y vuestro cariño. nos habéis hecho muy felices".

El comunicado de Nona Sobo ha sido muy similar al de su compañera, pues ha dedicado unas líneas al público y otras a su maestro. A la audiencia le ha dado las gracias por su apoyo y a su compañero de baile, Max Stryjski, le ha dado las gracias por animarla siempre y enseñarle a bailar: "Gracias por tu paciencia de santo, por levantarme cuando yo quería tirarme al suelo dramáticamente y por enseñarme que sí, que hasta yo podía bailar sin parecer un flamenco desorientado. Prometo que he intentado no pisarte… casi siempre".

Ha extendido sus agradecimientos a los compañeros y a la cadena: "A todo el equipo del programa: gracias por cuidarme, por aguantar mis nervios, mis carcajadas a destiempo y mis intentos de fuga antes de salir al escenario. Y gracias también a Telecinco por confiar en mí y por dejarme formar parte de algo tan bonito (y tan intenso, madre mía)".

"Me voy feliz, orgullosa, con nuevos amigos, mil anécdotas… y un botiquín lleno de tiritas (por si acaso). Hasta siempre, Bailando con las estrellas. Ha sido un viaje precioso, loco y totalmente inolvidable", ha sentenciado la actriz de 'Entrevías', que no sabía que "iba a acabar con tantas agujetas" y tantos bonitos recuerdos tras tres meses en el programa.