Jorge González se convierte en el vencedor de la segunda edición del programa: descubre en qué posición quedó el resto de finalistas

Jorge González hace enloquecer al público de 'Bailando con las estrellas' con una tremenda actuación que logra pleno de dieces

Jorge González se ha convertido en el flamante ganador de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Tras una trepidante noche con una gala final de lo más emocionante, el cantante se ha convertido en la persona elegida para hacerse con el título de mejor bailarín del concurso.

Jueces y audiencia han decidido a través de sus votos que Jorge González y su maestra de baile, Gemma Domínguez, se hagan con el título en una votación final de infarto. Jorge, que no cabía en sí de alegría, agradecía el apoyo recibido: "Sobre todo voy a dar las gracias a Gemma, sin ella yo no podría haber hecho nada de esto, si tú quieres tienes a este amigo gitano para toda la vida. Gracias también a los que me habéis apoyado desde casa, me habéis hecho muy feliz... ¡viva la danza!".

Así ha quedado el ranking final de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' tras sumar los votos del público y los del jurado:

Jorge González Anabel Pantoja Nona Sobo Nerea Rodríguez

Las actuaciones de Jorge González en la final de 'Bailando con las estrellas'

Para acabar de convencer a público y jurado, Jorge González se ha subido una vez más al escenario de ‘Bailando con las estrellas’ deleitando con tres espectaculares actuaciones que ha preparado durante toda la semana con su inseparable Gemma Domínguez.

Así han sido las tres actuaciones con las que el cantante nos ha enamorado en esta gran final y con las que se ha impuesto al resto de finalistas: