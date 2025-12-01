Marina Barrial confiesa si le gustaría participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’

Natalia Sette 01 DIC 2025 - 13:01h.

La influencer desvela si daría el salto a la televisión participando en un reality como 'Supervivientes'

Elena Gortari anuncia el importante paso que va a dar en su relación con Juan Pérez

Compartir







Muchos de los influencers más reconocidos del mundo ‘Tik tok’ han pasado por la última alfombra roja cubierta por ‘En todas las salsas', enfrentándose a las preguntas más salseantes del videopodcast. Tras las declaraciones de Aitana Soriano sobre si se imagina un futuro lejos de las redes sociales , ha sido Marina Barrial la siguiente en pronunciarse al respecto. La influencer desvela si daría el salto a la televisión y confiesa si le gustaría participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’ .

La famosa creadora de contenido se dió a conocer por su naturalidad y transparencia, además de su relación con Manu Regato . Desde que saltó a la fama ha hecho numerosas campañas y pisado muchos eventos. Tras años dedicándose a las redes sociales, Marina habla con sinceridad sobre si le gustaría pasarse a la televisión y desvela en qué reality le gustaría participar. “Nunca digas nunca”, comienza diciendo.

PUEDE INTERESARTE Marina Barrial aclara si ha pasado algo entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera en su último encuentro

Aunque es algo que no se ha planteado nunca seriamente, la influencer tiene claro que “la vida da muchas vueltas” y por eso no descarta su salto a la televisión. “Me llama mucho la atención”, confiesa cuando le preguntan directamente por si participaría en ‘Supervivientes'. Sin embargo, también reconoce que la idea le genera miedos y no sabe si se vería capaz. “Igual me acojono y digo que no”, admite entre risas.

Programa completo: ¿Qué otras influencers participarían en un reality de televisión?

PUEDE INTERESARTE El testimonio de Marina Barrial y Carlota Melendi sobre su altercado, en exclusiva

María Barrial no ha sido la única creadora de contenido en enfrentarse a esta pregunta. Sofía Hamela, ganadora en la categoría 'lifestyle' de los 'GenZ Awards', ha respondido también. Por su parte, Sofía se muestra muy entusiasmada con la idea de dar el salto a la televisión y que la llamen para participar en algún reality. De hecho, deja claro que que, a partir de ahora, manifestará que eso ocurra, así que no se extrañen si dentro de poco la ven en algun programa.

Este programa de 'En todas las salsas' ha estado cargado de entrevistas a los influencers más famosos del momento. Desde plató, los colaboradores del videopodcast comentan y opinan sobre todas sus declaraciones. Y no lo hacen solos, Oriana Marzoli los acompaña como invitada VIP y se somete también al interrogatorio más salseantes. ¡No te lo pierdas en el programa completo disponible en Mediaset Infinity!