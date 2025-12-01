Natalia Sette 01 DIC 2025 - 09:00h.

La influencer se sincera y desvela en qué reality de la televisión le gustaría participar

Elena Gortari anuncia el importante paso que va a dar en su relación con Juan Pérez

Compartir







Muchos de los influencers más reconocidos del momento han posado ante las cámaras en su última alfombra roja y, como no podía ser de otra forma, se han enfrentado a las preguntas más jugosas de ‘En todas las salsas'. Entre ellos, Sofía Hamela, una de las creadoras de contenido galardonadas en los premios ‘GenZ Awards’ de este mismo año en la categoría ‘Lifestyle by Hyundai’. Sofía habla de sus ganas de dar el salto a la televisión y desvela si participaría en un reality.

Sofía Hamela es una de las influencers que más proyección ha tenido este último año debido a su cercanía con sus seguidores y a su característico sentido del humor. Sofía aprovecha su paso por la alfombra para hablar abiertamente sobre un paso que le encantaría dar en su carrera profesional: dar el salto a la televisión. “Me encantaría salir en la televisión”, confiesa con una sonrisa en la cara.

PUEDE INTERESARTE Anita Matamoros opina sobre la boda de Anna Padilla

Sofía reconoce que es algo que le gustaría cumplir en algún momento de su vida. “A partir de ahora voy a confiar en el poder de la manifestación”, asegura muy convencida. Sería su primera experiencia en el mundo televisivo y no está segura de que le llegue una oportunidad tan grande. “No sé si tendría una oportunidad tan grande”, admite. Aún así, la colaboradora de ‘En todas las salsas’ ha querido saber si se ve participando en algún reality.

Programa completo: Sofía Hamela desvela si participaría en Supervivientes

PUEDE INTERESARTE María Pombo desvela cómo están viviendo sus hijos la llegada de Mariana, su nueva hermanita

Con su ilusión sobre dar el salto a la televisión sacada a la luz, la entrevistadora le pregunta en qué reality le gustaría participar. Tiene claro que en uno como ‘Supervivientes’ mostraría una parte de ella no tan agradable. “Conoceríais una faceta de Sofía que no me gustaría mostrar”, afirma. La influencer explica los impedimentos que tiene para poder participar en un reality de supervivencia extrema como ese. Aún así, da el nombre del programa en el que sí le encantaría participar.

Sofía Hamela no es la única famosa influencer que responde a la preguntas de ‘En todas las salsas’. Anita Matamoros, Elena Gortari, Violeta Mangriñán e incluso Aitana Soriano se enfrentan a las preguntas más comprometidas. Desde plató, los colaboradores del videopodcast comentan y opinan sobre todo ¡No te lo pierdas en el programa completo disponible en Mediaset Infinity!