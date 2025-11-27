Sofía Suescun anuncia una feliz noticia que marca un antes y un después en su vida: "Está pasando"
La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' cumple su sueño y firma la reserva de la casa de sus sueños en la playa
Sofía Suescun explica el importante cambio que planea junto a Kiko Jiménez
Sofía Suescun ha comunicado una feliz noticia, que marca para ella un antes y un después. Muy emocionada, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha explicado que ha visto hacerse realidad algo que para ella era todo un sueño. Lo que empezó como una mera idea, una ilusión, ha terminado cogiendo forma a un ritmo vertiginoso. Así, a pesar de las tormentas personales a las que hace frente por el conflicto con su madre, Maite Galdeano, la vida le sigue sonriendo.
La creadora de contenido, de 29 años, se encuentra de viaje en Budapest (Hungría). Una escapada que está haciendo junto a Kiko Jiménez, algo que ya se ha convertido en tradición para ellos. "Nos gusta visitar por estas fechas alguna ciudad europea", señala la de Pamplona a través de su perfil de Instagram, que desde hace algunos años apuesta por una empresa de viajes con destino sorpresa.
En pleno vuelo, la hermana de Cristian Suescun (que ha anunciado su inminente paso por quirófano al no haberle "funcionado el tratamiento" que estaba siguiendo) ha hecho partícipes a sus seguidores de la que es ahora mismo la mayor de sus alegrías. Y es que la que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha dado un paso muy importante, que puede cambiar su vida tal y como la conocemos hasta ahora.
"Está pasando", ha celebrado Sofía Suescun, que hace algunos días ya le había adelantado a sus incondicionales qué se traía entre manos. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' hacía una escapada a una zona de playa, en algún punto de la geografía española, con la intención de "escapar del frío de Madrid". Pero después la joven desvelaba que esa no era la única de sus intenciones. También estaban buscando una segunda residencia.
Y, ahora, Sofía Suescun ha firmado la documentación que la convertiría en propietaria del chalé al que había echado el ojo. "¿Quién me iba a decir a mí que desde lasa nubes estaría firmando la reserva de la casa de nuestros sueños en la playa?", ha celebrado la influencer, que no podría estar más ilusionada con esta nueva etapa de su vida, que es un antes y un después para ella. Una feliz noticia para ella, que la está celebrando junto a Kiko Jiménez desde Budapest, Hungría, donde se encuentra descubriendo la gastronomía y conociendo algunos rincones que les están enamorando.