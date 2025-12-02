Lorena Romera 02 DIC 2025 - 11:57h.

La ganadora de 'GH VIP' explica cómo se encuentra tras sufrir esta terrible pérdida

Laura Matamoros se ha visto obligada a tomar una importante decisión tras la muerte de su mejor amiga. La ganadora de 'GH VIP', exconcursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, en 2017 y en 2024, ha reaparecido a través de su perfil de Instagram para explicar a sus seguidores cómo se siente tras este terrible varapalo.

"No tengo muchas palabras en este momento", reconocía la madre de Matías y Benjamín, sus dos hijos en común con Benji Aparicio, que publicaba una desgarradora carta al enterarse del fallecimiento de su íntima amiga, con la que compartió infinitos momentos. "Tengo muchos recuerdos que se quedarán grabados para nosotras", escribía.

Se conocían desde 2011 y Londres fue la ciudad que tantísimas historias les hizo vivir. "Doy gracias de poder habernos cuidado y, sobre todo, habernos cruzarnos en nuestras vidas. Nos volveremos a ver, volveremos a bailar juntas y ahí nadie nos quitará el tiempo para seguir disfrutándonos", reflexionaba la hermana de Diego Matamoros, que le prometía que serán "amigas eternamente".

Ahora, en pleno duelo, ha explicado la trascendental decisión que ha tomado. Y es que la creadora de contenido madrileña, de 32 años, se ve obligada a retomar su vida tras el fallecimiento de su amiga. "Gracias de corazón", escribe la que fuera ganadora de 'GH VIP' junto a un selfie en el que esboza una pequeña sonrisa, en un intento por agradecer las infinitas muestras de cariño que ha estado recibiendo desde que se hiciera público este durísimo mazazo que está atravesando.

Pero, aunque su mundo se ha fundido a negro por un momento, Laura Matamoros tiene que sacar fuerzas de donde no las tiene. "Desgraciadamente, la vida sigue... No tengo muchas ganas de subir cosas, pero el trabajo es el trabajo y hoy tengo bastante", ha señalado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que se encuentra en plenas campañas comerciales por los descuentos del black friday.

Y no solo eso, también continuar con sus labores de madre. Y lo está haciendo como buenamente puede, solapando los horarios de sus hijos con su rol de influencer. Tanto es así, que ha llevado a los peques a sus extraescolares "en albornoz y a medio maquillar... pero hoy me la s*da todo. En fin, voy hasta con las zapatillas de andar por casa", ha comentado a través de sus stories de Instagram, donde ha enseñado el caos que está siendo su vida en estos últimos días.