Alba Díaz se tiñe de morena y presume de cambio de look radical: "Se me ha ido la cabeza"

Rocío Molina 03 DIC 2025 - 11:42h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha hecho un cambio de look radical días antes de su cumpleaños: su nueva imagen

Alba Díaz ha dejado muy impresionados a sus seguidores y ella misma todavía está en shock con el cambio de imagen con el que ha arriesgado. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha dicho adiós de forma drástica a su melena castaña para someterse a un radical cambio de look.

La influencer de 25 años, que ha demostrado no tener miedo a los cambios, se ha hecho uno de lo más sorprendente de cara a su cumpleaños (el próximo 12 de diciembre). Alba Díaz estrena un color nuevo de pelo para recibir los 26 que ha provocado todo tipo de reacciones. La más expresiva la de ella misma: "Se me ha ido la cabeza", ha escrito después de publicar un vídeo con el que ha dejado boquiabiertos a todos.

No es la primera vez que la joven provoca este tipo de reacciones. Desde llevar un corte bob con su color de pelo natural pasando al rubio muy claro con raíces oscuras... Alba Díaz se atreve con todo y cuando uno piensa que ya ha mostrado su cambio más radical, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' arriesga un poco más. Es lo que ha quedado claro tras su última apuesta.

Alba Díaz se ha teñido ella misma y ha mostrado el cambio con el que luce ahora una melena morena, un acierto que cuenta con la aprobación de sus seguidores, tal como estos le han hecho saber nada más verla. "Todo te queda bien", "amo", "te favorece demasiado", "ahora te pareces más a tu madre" o "fantástico cambio", o los corazones que ha puesto la propia Vicky Martín Berrocal son solo un ejemplo del arsenal de comentarios positivos que ha recibido tras mostrar el cambio.

"Tengo el pelo más brillante y suave que antes", ha respondido la influencer además de agradecer cada una de las muestras de cariño que ha recibido por su nueva imagen. Un cambio de look de lo más radical con el que Alba Díaz ha hecho realidad su deseo de volver a ser morena. Eso sí, la joven no descarta que después de este vengan otros cambios, tal como ya ha avisado. "Me va a costar no cambiar de look más a menudo".