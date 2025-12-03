Lorena Romera 03 DIC 2025 - 09:00h.

El ganador de 'Supervivientes' comparte una foto de su hijo, que está en plena preadolescencia

Alejandro Nieto ha compartido una foto en la que muestra lo mayor que está su hijo, fruto de una relación anterior a la de Tania Medina. El ganador de 'Supevivientes 2022' no acostumbra a publicar imágenes de su pequeño, que ya tiene 12 años y va al instituto. El 'pequeño' está en plena preadolescencia. Una etapa que suele ser complicada, pero de la que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está sabiendo disfrutar.

Aunque no le muestra en redes sociales, primando desde el principio su derecho a la intimidad, sí que se sincera con sus seguidores sobre momentos que vive junto a él. Hace apenas unas semanas, el creador de contenido reflexionaba sobre ese primer día de instituto, tenido para todo padre. Y es que el gaditano no puede creerse lo rápido que está pasando el tiempo y lo mucho que ha crecido su niño.

Ese primer día de instituto para Alejandro Nieto fue de lo más conmovedor. "Hoy he llevado a mi hijo por primera vez al instituto y os juro que la sensación era…", expresaba a través de Instagram. Y es que para el novio de Tania Medina, finalista de 'Bailando con las estrellas', su hijo todavía es muy "chiquitín e infantil", mientras que a sus compañeros de clase los ve como "pollitos más grandes y chiquillas más grandecillas".

En esta ocasión, a través de una publicación en la que ha hecho un recap de cómo están siendo estos últimos meses, Alejandro Nieto ha hecho partícipes a sus seguidores de lo mayor que está su niño, que ya ha pegado el estirón y se ha convertido en todo un 'hombrecito'. Una imagen en la que le vemos con los brazos extendidos, pasándoselo en grande en un día de fútbol junto a su padre. Los dos, en pleno estadio de La Cartuja, apoyando al Betis.

Además, a través de sus stories, el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y ganador de 'Supervivientes' ha compartido otra foto más junto al pequeño. En esta ocasión, acompañado de Tania Medina y Tiana, la mascota de la familia. "Tani, hijo y Tiana… peli, manta y frío, ¿qué más puedo pedir? Mi felicidad", escribe Alejandro Nieto, que se declara el hombre más feliz del mundo cuando está con los suyos.