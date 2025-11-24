Ana Carrillo 24 NOV 2025 - 18:53h.

Alejandro Nieto le ha mostrado su apoyo público a su novia, Tania Medina, que ha sido expulsada frente a Nona Sobo

Todas las actuaciones de la gala 11 de 'Bailando con las estrellas': los concursantes lo dan todo en la semifinal

Compartir







Tania Medina y Nona Sobo se jugaban la expulsión. Solo una de ellas podría ser semifinalista de 'Bailando con las estrellas' y competir para conseguir una plaza en la final. El jurado se mostró dividido pero finalmente el voto de Julia Gómez Cora hizo que se salvase la actriz de 'Entrevías', que terminó la gala convertida en la una de las cuatro finalistas junto a Jorge González, Anabel Pantoja y Nerea Rodríguez, quedándose fuera de la final Blanca Romero.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aceptó la decisión del jurado y se mostró satisfecha con su paso con el concurso, que define como una de las mejores experiencias de su vida, aunque también se confesó apenada por haberse quedado a las puertas de la final. En su discurso final, agradeció al jurado sus consejos semana tras semana y a su bailarín, David Díaz, por ser un gran maestro durante su incursión en el baile.

En Instagram también ha querido despedirse de esta experiencia tan especial con un post en el que recopila sus mejores momentos en el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. "Un recordatorio de lo bonito que es hacer las cosas, aunque sea con miedo, a estar listo para caerse y levantarse, a poner el corazón y vivir todo al máximo", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes' junto a su publicación.

Su novio, Alejandro Nieto, ha querido dejarle un mensaje público al ver el vídeo para recordarle su apoyo incondicional y su continúa admiración: "Estamos orgullosos de ti hagas lo que hagas, has dado tu corazón. ¡En lo que te propongas lo haces siempre y esta vez hemos percibido que así ha sido! Te quiero".

Dos de sus mejores amigas, las también influencers Tania Déniz y Ruth Basauri, también le han dejado comentarios de apoyo, como han hecho muchos de sus seguidores, a los que Tania Medina ha querido darles las gracias: "Gracias de corazón a todos y a todas, ha sido una experiencia demasiado bonita y me alegro que muchos hayan disfrutado cada semana tanto como nosotros, ¡les adoro!".