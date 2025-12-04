Manuel Cortés reacciona al ser preguntado por su supuesta relación con Gloria Camila

Rocío Molina 04 DIC 2025 - 17:17h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido directamente a la pregunta de si ha mantenido una relación con Gloria Camila

Manuel Cortés habla por primera vez de su relación con el novio de su madre, Raquel Bollo

La posible nueva relación o el idilio que han tenido entre Manuel Cortés y Gloria Camila tiene en vilo a los espectadores. Después de que la hija de José Ortega Cano hablase de que había roto con su novio Álvaro tras salir de 'Supervivientes', han comenzado a circular los rumores de que esta podría estar de nuevo ilusionada y el nombre que ha salido a la palestra es el del hijo de Raquel Bollo.

Aunque Gloria Camila ha asegurado que lo suyo con Manuel Cortés es ahora mismo una amistad, la colaboradora de 'El Tiempo Justo' manifestaba su deseo de tener a Raquel Bollo como suegra en ese mismo programa. Unas declaraciones, que junto con su sonrisa a cámara han despertado todo tipo de suspicacias acerca de un posible idilio entre ellos o de que ha existido algo más que una amistad que se desconocía hasta el momento.

Tras estas palabras, la primera en reaccionar era la propia Raquel Bollo, que dejaba caer lo bien que le cae la hija de Ortega Can y Rocío Jurado y le devolvía el halago. "Me parece una niña maravillosa. Hemos coincidido en muchas cosas de moda y compartimos a veces plató y me parece una niña entrañable", ha expresado a los compañeros de Europa Press sin entrar en más detalles.

Por su parte y deseosos de conocer su reacción, los periodistas han preguntado a Manuel Cortés si hay algo en el presente o ambos han mantenido un idilio en el pasado y el hijo de Raquel Bollo no ha rehuido y ha reaccionado directamente a los rumores que le han relacionado con Gloria Camila. El exconcursante de 'Supervivientes' ha optado por zanjar estos comentarios y, sin ocultar en su rostro que está extrañado, ha respondido rotundo.

"No tengo nada", ha expresado para a continuación indicar que tiene pareja y que le estaba acompañando en ese preciso instante, aunque iba detrás. Más tajante que su madre que ha optado por no poner etiquetas y preferir quedarse fuera de este asunto, el hermano de Alma Bollo ha preferido cortar por lo sano y no decir nada más acerca de su posible relación con Gloria Camila.