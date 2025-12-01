Ana Carrillo 01 DIC 2025 - 15:27h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha aclarado qué opinión tiene de Jorge Mariano Gutiérrez, el novio de Raquel Bollo

Raquel Bollo ha anunciado recientemente que se va a casar con el empresario Mariano Jorge Gutiérrez, su novio desde hace unos años. La exconcursante de 'GH VIP' siempre ha llevado su relación con mucha discreción, pero ha querido compartir con sus miles de seguidores de Instagram esta feliz noticia y les contó que recibió la propuesta matrimonial el día de su 50 cumpleaños. Su hijo mayor, Manuel Cortés, expresó en 'Fiesta' su emoción por ver a su madre feliz y ahora ha dado un paso más y ha hablado abiertamente de su padrastro.

El primo de Kiko Rivera, Isa Pi y Anabel Pantoja ha sido muy reservado en lo que se refiere a hablar de su vida familiar, pero ha hecho una excepción al ser preguntado por reporteros de 'Europa Press' y 'GTres' en un evento en Madrid acerca de la futura boda de su madre y de su padrastro, sobre el que nunca antes se había pronunciado.

El cantante ha explicado que seguro que cantará en la boda de su madre, pero que no sabe si será su padrino: "Ella sabe que yo soy muy raro, no lo voy a negar y me conoce tanto que sabe que hay cosas que le puedo salir por peteneras, pero lo que me pida mi madre yo lo haré... Aunque yo creo que hay personas fundamentales en su vida como son mis abuelos, que puede ser que me quiten ese puesto y yo no lo vería con malos ojos".

Sobre su padrastro ha comentado que no suele hablar porque él es una persona anónima, pero que tiene una relación muy buena con él y que son ya tantos años los que le conoce que puede afirmar que es una buena persona y que le ha ganado por tratar muy bien a su hermano pequeño, Samuel, que tiene 17 años y que es fruto de la relación de Raquel Bollo con Semi Hiraldo: "Es una persona muy cariñosa y sobre todo se porta muy bien con mi hermano y todos los pequeños y la verdad es que yo eso se lo agradezco porque para mí eso es lo más importante".

Un reportero apostillaba entonces que también es importante que haga feliz a su madre, ante lo que Manuel Cortés ha respondido: "Que ella esté con quien quiera, que haga su vida con quien quiera, cómo quiera y donde quiera, para mí lo fundamental es que sea feliz".