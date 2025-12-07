Verdeliss, "ilusionada" y emocionada tras volver a batir su récord personal en el Maratón de Valencia: "Jo, qué bonito"

Verdeliss confirma su presencia en una de las carreras más duras de España: “Es un reto para mí”

ValenciaVerdeliss ha vuelto a sorprender a ser una de las corredoras que han participado en el Maratón de Valencia. La creadora de contenido se ha trasladado hasta la capital de la Comunidad Valenciana para ser una de las 36.000 personas que han estado corriendo por las calles de la ciudad. Los ganadores de esta edición han sido John Korir y Joyciline Jepkosgei. Korir ha destacado en la categoría masculina, mientras Jepkosgei ha sido la triunfadora de la categoría femenina, tras batir el récord de la Maratón valenciana con 2:14 y conseguir la mejor marca mundial del año, según ha informado el Ayuntamiento de Valencia en un comunicado.

Por su parte, Verdeliss ha conseguido un tiempo de 2:48:05 minutos en su paso por línea de meta. De esta forma, la creadora de contenido ha vuelto a batir su récord personal y mejorando los 2:49:38 que registró en 2024 en el Maratón de Valencia.

El hito de Verdeliss

Orgullosa de su logro, la creadora de contenido ha compartido el momento a través de sus redes sociales: "Valencia nunca decepciona…jo, qué bonito! Que iba yo corriendo y pensando la suerte que tengo de escuchar tantos grititos de ánimo. De corazón, es combustible!!! Otro atleta me ha dicho que se emocionaba conmigo y tenía razón. Eleváis esta maratón a otro nivel!!! Tengo que confesar que ayer descarté mentalmente mejorar marca…not my moment. 'Estoy cansadita, decía! Shanghai el domingo pasado…3 maratones/3 semanas…'. Pero he ido viendo que pasaban kilómetros, que el ritmo no caía…y me lo pasaba bien. Ilusionada con ese 2:48:05, porque aunque el running es bienestar, está bien una vez al año picarse con una misma jeje! Y darse cuenta que somos como el vino…eh, equipito Redolat!!! Mejoramos con la edad. Kudos por ese bailecito post-meta".

Nada más compartir la publicación, sus fieles seguidores le han dedicado decenas de comentarios y de 'likes' en los que les mostraban su apoyo. Otra vez, Verdeliss ha vuelto a sorprender con sus logros en el mundo del deporte.

Ninguno de los ganadores se hace con el premio de Juan Roig

Joyciline Jepkosgei la que ha logrado este domingo la victoria en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con la mejor marca mundial del año, un 2:14:00 que supone también el cuarto mejor registro femenino de la historia, mientras que el también keniano John Korir se hizo con el triunfo en categoría masculina.

Jepkosgei, que ya batió el récord del mundo de medio maratón en Valencia en 2017, cruzó la meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un tiempo de 2:14:00 después de dejar atrás a su compatriota Peres Jepchirchir, que pagó su esfuerzo de intentar escaparse en el kilómetro 34.

Aún así, la actual campeona mundial también firmó una gran marca de 2:14:43, segunda mejor del año. La belga Chloé Herbiet se subió al tercer cajón del podio, con 2:20:38.

En categoría masculina, el keniano John Korir se llevó el triunfo con un tiempo de 2:02:24, rozando ocho segundos la mejor marca mundial del año. El alemán Amanal Petros fue segundo con 2:04:03, una marca con la que bate el récord de Alemania, y el noruego Awet Kibrab, con 2:04:24, fue tercero. Mientras, el japonés Suguru Osako logró la plusmarca nacional de su país con 2:04:55.

No obstante, ninguno de ellos se ha hecho con el premio de Juan Roig, presidente de Mercadona, y de la Fundación Trinidad Alfonso que organizan este evento deportivo. Según el medio de comunicación '20 Minutos', los organizadores aseguraron que darían un millón de euros al atleta que batiese el récord del mundo del maratón en esta prueba. Al no haber conseguido ninguno de los dos el récord mundial, no recibirán el premio de un millón de euros.