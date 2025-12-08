Natalia Sette 08 DIC 2025 - 15:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' habla sobre la casa que se quiere construir en Madrid

Diego Matamoros revela su verdadero nombre: así se llama realmente

Diego Matamoros llega a ‘En todas las salsas’ para sincerarse con los colaboradores y responder a todas sus preguntas. El exconcursante de ‘Supervivientes' habla de sus planes de paternidad, del acuerdo de confidencialidad con Carla Barber y de la relación que mantiene actualmente con su hermana Anita Matamoros. Además, el influencer desvela todo sobre sus planes de construirse una casa.

Tras su ruptura con Marta Riumbao, el influencer se mudó del chalet donde vivía con ella y comenzó de nuevo alquilando una casa para él solo . Tras varios meses en la vivienda, Diego está preparado para dejar de pagar alquiler y pasar a ser por fin propietario. “Quiero comprarme un terreno y construirla yo”, comienza diciendo el exconcursante de ‘Supervivientes’. La idea de hacerla él mismo viene de que ha ido ganando experiencia en el terreno con el tiempo. “Después de haber diseñado dos casas seguidas a mis ex…”, dice entre risas.

Ahora ha llegado el turno de que diseñe su propia casa y comparte qué planea hacer. Una de las colaboradoras, Alba Carrizo, le pregunta si quiere hacerla parecida al palacete que tiene Carla Barber, su expareja. “De esa obra sé perfectamente los números”, asegura Diego. El influencer prefiere otro estilo para la vivienda que quiere construir en un terreno que compre en Madrid.

Aprovechando que están hablando de casas construidas, los colaboradores le preguntan si quiere hacer algo del estilo de Sofía Suescun. La influencer también se compró un terreno en Madrid y construyó su propia casa. Diego, sin pelos en la lengua, suelta lo que opina sobre el chalet. “La haré con más estilo que Sofía Suescun”, asegura con una sonrisa en la cara.

Diego Matamora aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ dispuesto a responder a todos las preguntas de los colaboradores. Además de contar abiertamente cómo quiere que sea su casa, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su último encuentro con Javier Tudela y desvela cómo era Rodri Fuertes cuando estaba con Adara Molinero ¡Descúbrelo todo haciendo click en el video!