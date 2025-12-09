Natalia Sette 09 DIC 2025 - 15:46h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte cuál es su mayor miedo de cara a conocer a sus dos bebés

Estela Grande da detalles sobre cómo se prepara para el parto

Estela Grande está en la recta final de su embarazo y ha explicado cuál es su mayor miedo al dar a luz. La exconcursante de ‘GH VIP’ va a ser mamá de dos bebés junto al jugador del F.C. Getafe, Juan Antonio Iglesias, y no puede estar más feliz y emocionada por conocer ya a sus pequeños. Aún así, como toda madre primeriza , tiene muchas inquietudes que ha compartido con sus seguidores.

La exmujer de Diego Matamoros se abre en canal y explica con total sinceridad cuál es su mayor miedo de cara al nacimiento de sus bebés. Como ha contado para la revista ‘HOLA’, la modelo no es todavía consciente de que será mamá de dos a la vez. “No soy consciente al 100%, ese amor lo voy a sentir duplicado”, admite. De hecho, su mayor miedo viene precisamente por esto.

“Parpadear y perderme algo de uno cuando estoy mirando al otro”, dice consciente de lo que se le viene. La influencer no se podía imaginar que tras su primer embarazo terminaría hacienda mamá por dos. Esto ha desembocado en un miedo enorme a no poder estar pendiente al 100% de ninguno de los dos. “Es algo que pienso mucho, perderme algo del otro”, asegura preocupada.

Estela Grande desvela qué sintió al enterarse de que estaba embarazada de gemelos

Además de compartir su mayor miedo de cara a dar a luz, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido también qué fue lo que sintió cuando se enteró de que estaba embarazada de gemelos. “Sentí euforia y emoción, después vino el miedo”, admite. Para Estela, el miedo y la incertidumbre ha sido una constante durante todo su embarazo.

Ahora que queda menos para conocer a sus pequeños, la influencer recuerda esos momentos con una sonrisa en la cara. Con muchas inquietudes, Estela afronta esta última etapa de la mejor manera posible y compartiéndolo todo con su comunidad. “No sé cómo voy a actuar”, reconoce nerviosa.

A pesar de sus miedo, la modelo está deseando conocer a sus pequeños y verles por fin la cara. Le quedan tan solo unos meses para que esto ocurra y lo espera con ansias. Lo único que quiere la influencer es tenerlos en sus brazos y sentir ese amor tan grande multiplicado por dos.