La exconcursante de 'GH Dúo' abre el álbum de su primer viaje con Guillermo fuera de España

Irene Rosales y Guillermo abren el álbum de fotos de su primer viaje como pareja. La exconcursante de 'GH Dúo' y el empresario hacían las maletas este fin de semana para poner rumbo a Roma, en donde han disfrutado de unos románticos días, ajenos a la entrevista que Kiko Rivera concedía en el plató de 'De viernes' hablando sobre su separación.

La influencer y su chico se han mostrado cariñosos y muy enamorados y han recorrido y paseado las calles de La Città Eterna sin temor a las miradas indiscretas, al qué dirán o a los posibles objetivos de los paparazzi. Guillermo e Irene no ocultan su amor y demuestran cada día que los suyo poco a poco se afianza y consolida.

Prueba de ellos son las preciosas imágenes que los sevillanos han querido compartir desde la capital de Italia a través de sus redes sociales, en donde no han dudado en hacer públicas las fotografías que a lo largo de estos días han ido haciendo con sus teléfonos móviles.

En ellas se les puede ver visitando emblemáticos lugares, como el Anfiteatro Flavio o Coliseo Romano, icónico monumento de la antigua Roma; la fontana di Trevi, el mágico barrio de Trastévere o la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano.

Su viaje, el primero fuera de España que la influencer y el empresario realizan desde que saliera a la luz su relación de pareja, ha tenido lugar apenas unos días después de la celebración del 42º cumpleaños de Guillermo, al que la de Gines conoce desde hace por lo menos cinco años.

"Gracias Roma por estos días mágicos. Sumando momentos juntos con mi amor", ha escrito la exmujer de Kiko Rivera junto al post colaborativo que ha querido compartir a través de su perfil oficial de Instagram. En apenas unos minutos, la publicación se ha llenado de 'me gusta' y comentarios de sus fans, que se alegran enormemente de ver a Irene Rosales tan feliz tras haberse separado del hijo de Isabel Pantoja y haber rehecho su vida.