La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está a punto de conocer a su segunda hija y prepara todo lo necesario para el día del parto

Patri Pérez anuncia la importante decisión que ha tomado sobre su parto

¡Patri Pérez está a punto de dar a luz a su hija Cala! La influencer está a escasos días de conocer a su segunda hija en común con Lester Duque y no puede estar más preparada. Tras haber organizado la congelación de células madre del cordón umbilical de Cala, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte con sus seguidores todo lo que se llevará en su maleta para el hospital ¡No te lo pierdas!

Después de hablar abiertamente sobre cómo iba a ser su parto y dónde iba a ser , Patri no podía dejar de compartir un momento tan especial. La influencer tiene lista ya la maleta que llevará al hospital el día que nazca su hija y se sienta una vez más frente a la cámara la enseñarlo todo. “Como ya no soy mamá primeriza, sé lo que tengo que evitar”, comienza diciendo Patri. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ quiere que este video le sirva a todas las mamás que no saben qué llevarse al hospital.

Aunque reside en Lanzarote, Patri dará a luz en Gran Canaria, por tanto, ha querido dejar preparadas desde ya tanto su maleta, como la de Cala. Muy ilusionada, la creadora de contenido va sacando poco a poco todo el contenido del bolso. Primero muestra todas las mudas de ropa que ha cogido para su bebé. “Seguramente sea este el que me ponga cuando nazca”, asegura Patri. La catalana tiene claro qué cosas no va a meter esta vez en la maleta, pues para el parto de Río llevó demasiadas y no utilizó ni la mitad.

Chupetes, muselinas, pañales y una mantita es todo lo que mete en la bolsa de Cala. Para la de ella, sin tapujo ninguno, Patri enseña todos los productos íntimos que se ha comprado y que utilizará los días posteriores a dar a luz. “Os voy a enseñar la realidad, nada de romantizar”, admite honesta. Sujetadores de lactancia, compresas y fajas entre muchas otras cosas.

Patri Pérez comparte cuál es su mayor miedo de cara al parto de su segunda hija en común con Lester Duque

A pesar de ya haber dado a luz a Río, Patri admite estar muy nerviosa al ver que el momento del parte se acerca. “Estoy nerviosa, tengo bastante miedo”, reconoce la catalana. A escasos días de tener que trasladarse a Gran Canaria para el gran día, la influencer comparte con sus seguidores todas sus inquietudes y muestra su faceta más vulnerable frente a la cámara. “Solo quiero que todo salga bien”, dice visiblemente nerviosa.

Patri Pérez ha compartido todo el proceso de este segundo embarazo y la maleta del hospital no iba a ser menos. Muchas de sus seguidores le han pedido que, como ya no es madre primeriza, enseñe todo el contenido para saber lo que sí y lo que no hay que llevar. Nerviosa e ilusionada la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte todos sus pensamientos e inquietudes de cara al día que conocerá a su hija ¡No te pierdas nada dándole play al video!