Patri Pérez cuenta todos los detalles tras dar a luz a su hija por parto natural: "Sentía que iba a morir de dolor"

Patri Pérez se sincera tras parir de forma natural. Mediaset Infinity
Patri Pérez ha dado a luz a Cala, su segunda hija en común con Lester Duque, y lo ha hecho mediante parto natural. Una experiencia que ha compartido en exclusiva con todos sus seguidores a través del canal ‘Renaciendo’ de Mtmad.

La que fuera soltera en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha metido consigo una cámara al paritorio y ha mostrado todos los detalles del que ha sido uno de los momentos más felices de su vida. Además, ha aprovechado para sincerarse y explicar cómo se ha sentido en el momento que estaba dando a luz.

Patri Pérez se sincera tras dar a luz a su hija Cala

En compañía de Lester Duque, que no se ha separado de ella en ningún momento y que, incluso, la ha ayudado en el parto con sus propias manos, Patri Pérez se ha sincerado con los espectadores de su canal de Mtmad y ha contado con todo lujo de detalles cómo ha sido su segundo parto.

Hay que recordar que Rio, su primer hijo, llegó al mundo mediante cesárea y que Cala lo ha hecho mediante parto natural: “Yo pensaba que no iba a poder y que iba a acabar en cesárea (..) He estado bastantes horas sin dilatar”, explicaba ante las cámaras, horas después de dar a luz.

Aunque estaba muy feliz por la llegada al mundo de la pequeña, Patri Pérez no ha querido ocultar la realidad del parto natural y ha explicado todo lo que ha sentido: “Yo sentía que me iba a morir de dolor, no sé cómo he podido. Es una sensación muy salvaje”, decía.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado las diferencias entre sus dos partos y ha relatado todo lo que ha sentido. Si quieres escuchar su relato, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

