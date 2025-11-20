Natalia Sette 20 NOV 2025 - 15:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera con sus seguidores y confiesa el precio del procedimiento de congelación

Patri Pérez ha tomado junto a Lester Duque la importante decisión de congelar las células madre del cordón umbilical de Cala, su segunda hija en común. Con el kit en su poder, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todos los utensilios necesarios para la extracción y explica los motivos por los que ha decidido hacerlo. Además, transparente como siempre con sus seguidores, Patri desvela el dineral que le ha costado el procedimiento.

Si por algo se caracteriza Patri es por ser muy abierta con su comunidad. Muchos de sus fans son padres o madres que les interesa saber cómo ha vivido ella la maternidad y qué cosas recomienda de cara al nacimiento de un bebé. Este procedimiento no es algo tan conocido y por ello Patri ha querido hablar de ello frente a la cámara. Con respecto al precio, sabe que es algo que interesa mucho, y como no ha tenido problema en contar lo que le ha costado, por ejemplo, su coche nuevo , esto también lo desvela.

“Quería informaros del precio”, comienza diciendo la influencer. Está convencida de que será una de los temas más preguntados a través de su Instagram y por eso prefiere aclararlo ya. “Yo he cogido el kit más completo”, admite. Patri explica que el precio del ‘pack’ para poder congelar las células madre depende del tiempo que las quieras mantener congeladas.

Patri Pérez explica por qué ha decidido coger el kit más completo de congelación de células

La creadora de contenido ha querido contar también por qué ha decidido coger el pack más caro. Tras dar la cifra exacta de lo que le ha costado a ella, Patri justifica el precio. “Te cubre hasta los 30 años”, reconoce. Es decir, desde el momento en el que se haga la extracción de células madre del cordón umbilical de su hija, las mantendrán congeladas durante los siguientes 30 años. “Creo que es el más apropiado, nunca sabes lo que puede pasar”, concluye la influencer.

