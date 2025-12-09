Lorena Romera 09 DIC 2025 - 12:55h.

Compartir







Raquel Bollo ha vivido un emocionante momento con su futuro marido, Mariano Jorge Gutiérrez. La colaboradora de Telecinco, exconcursante de 'Supervivientes', ha hecho partícipes a sus seguidores de la ilusión que le ha hecho vivir lo que ella considera el inicio de una "nueva etapa" junto a su pareja, con la que lleva saliendo desde 2017, y ahora se ha comprometido.

PUEDE INTERESARTE Raquel Bollo, cara a cara con Gloria Camila tras los rumores que la relacionan con su hijo

Ha sido a través de Instagram, donde, desde que anunciase la noticia de que se va a casar, ha empezado a compartir más contenido junto a su chico (evitando, eso sí, mostrar su cara). Es evidente que después de saber que van a darse el 'sí, quiero' después de ocho años juntos, Raquel Bollo y Mariano atraviesan uno de los momentos más dulces de su relación... Y el último post de la diseñadora es la prueba fehaciente.

La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo ha vivido junto a su chico algo que, aunque pueda parecer cotidiano, para ellos ha supuesto un momento mágico y muy especial. "Siempre monté el árbol con los niños cuando eran pequeños, pero este año ha sido diferente, especial. Ahora que ya son mayores, lo he montado con mi amor, con mi futuro marido", ha comenzado expresando la sevillana.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un instante de lo más significativo para la colaboradora, que atesorará con ella para siempre. Además, ha hecho algo que le apetecía mucho y que no había hecho ninguna otra Navidad. "Como toque especial, añadí algo que me hacía mucha ilusión: los cascanueces. Dicen que traen protección, fortuna y prosperidad, y me encanta la idea de llenar nuestra casa de esa energía en esta nueva etapa", señala la influencer, hablando de este nuevo camino que inicia con su futuro marido.

"Construyendo tradiciones, creando recuerdos… y empezando nuestra Navidad de una forma que nunca voy a olvidar", expresa la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha apostado por un abeto de efecto nevado, adornado con bolas rojas, doradas, verdes y un enorme lazo en lo más alto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un árbol de Navidad de lo más sofisticado con el que Raquel Bollo da comienzo a unas fechas mágicas, ahora todavía más especiales y emocionantes para ella, de la mano de Mariano Jorge Gutiérrez, al que dará el 'sí, quiero' en los próximos meses.