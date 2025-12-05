Lorena Romera 05 DIC 2025 - 10:55h.

Gloria Camila ha sido pillada acudiendo al concierto que Manuel Cortés ofreció anoche como parte de su Tour 2025. Aunque la concursante de la última edición de 'Supervivientes All Stars' ha intentado jugar al despiste, los medios la han abordado después de disfrutar del show de quien podría ser su nueva pareja. Además, poco antes, la hija de José Ortega Cano acudía a un evento, donde se ha pronunciado sobre su relación, dando más detalles de lo que hay verdaderamente entre ellos.

Que está feliz y en un muy buen momento de su vida, no hay quien lo niegue. Las imágenes que han captado desde Europa Press, en las que la vemos saliendo junto a Amor Romeira del concierto del hijo de Raquel Bollo hablan por sí solas. A la hija de Rocío Jurado poco le ha importado que los rumores sobre su noviazgo estén ahora en pleno auge, ya que se ha dejado fotografiar e incluso ha respondido a las preguntas de la prensa con una amplia sonrisa.

La colaboradora de 'El tiempo justo', que ya había aclarado horas antes en su programa que "solo son amigos", ha comentado que el concierto ha sido "una maravilla" y que ha ido "muy bien, muy guay... maravilloso, con gente muy profesional. Yo siempre apoyo a mis compañeros y a mis amigos y a mí el flamenco... Pero solo somos amigos".

"Manuel Cortés y yo somos amigos desde hace años"

Horas antes, en un evento al que acudía junto a Rocío Flores, la prensa también le preguntaba por este presunto noviazgo. Unas preguntas que no ha esquivado. "Sí, hijo sí... Siempre me relacionan con los mismos. Manuel y yo somos amigos desde hace años. No hay absolutamente nada ni se está iniciando un romance. Es mentira", ha asegurado la creadora de contenido, que cree que "la gente tiene muchas ganas" de que se vuelva a echar novio tras la ruptura.

Y es que Gloria Camila, a su regreso de 'Supervivientes All Stars', anunciaba que había decidido poner fin a su relación con Álvaro García. "Esto llegó cuando vine de Honduras. Mi vida ha dado un giro enorme, ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación", reconocía la colaboradora, en exclusiva para 'El tiempo justo'.

Una ruptura que hace que la hija de José Ortega Cano tenga ahora el corazón libre. A menos, eso dice ella pese a las informaciones que la relacionan con Manuel Cortés.