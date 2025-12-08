Natalia Sette 08 DIC 2025 - 12:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña todos los cambios que le gustaría hacer a la casa que ahora comparte con Edi Insua

El problema de Violeta Crespo con Edi Insua ante su mudanza

Hace ya varios meses que Violeta Crespo anunció que se mudaba a la casa que Edi Insua tiene en Galicia . Aunque los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ no han dejado de viajar de un lado a otro por trabajo, ambos intentan pasar el máximo tiempo posible en la residencia del gallego. Es por ello que la influencer quiere cambiar varias cosas para sentirla todavía más su hogar. En este video, Violeta explica cómo va a redecorar la casa de su chico ¡No te lo pierdas!

A pesar de que Violeta tiene planes de comprarse una casa junto a Edi Insua en Madrid , de momento han decidido establecerse en Galicia. La casa lleva muchos años siendo únicamente de Edi, por lo que la toledana quiere darle un cambio para hacerla más suya. “Qué mejor ahora para empezar”, admite Violeta que está pasando ya mucho días en Finisterre. “Iremos poquito a poco decorando”, dice Edi emocionado.

La influencer coge la cámara y se la lleva al salón para enseñar los cambios que quiere hacer. “El sofá este lo voy a cambiar”, comienza explicando. Hay cosas que quiere mantener tal cuál están, como los cuadros donde aparece el hijo de Edi o el mueble de la televisión. Sin embargo, hay otras cosas que desea redecorar por completo. “Todo esto lo voy a cambiar”, asegura convencida.

Edi Insua muestra los cambios que harán en la habitación que ambos comparten

Una vez Violeta ha enseñado lo que quiere cambiar en el salón, Edi toma el relevo y se lleva la cámara a la habitación que ambos comparten. El mayor cambio que harán serán los cuadros que cuelgan de las paredes. El influencer ha decidido quitar las imágenes que tenía y sustituirlas por fotos de él con Violeta y con su hijo Gael. En la misma línea, muestra también el cambio que ha hecho en la entrada de la casa. “Este objeto que no me gustaba lo cambiamos por este cuadro tan chulo”, cuenta.

Violeta Crespo y Edi Insua vuelven una semana más a su canal para seguir compartiendo su vida con todos sus seguidores. Los exconcursante de 'Gran Hermano' cocinan juntos la comida mientras van contando todo lo que ocurrirá en sus vidad las próximas semanas. Planes navideños, viajes y los cambios que quieren hacer en la casa que ahora comparten ¡No te pierdas nada dándole al play!