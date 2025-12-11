Laura Ceballo 11 DIC 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' no ha podido evitar emocionarse al ver al gallego arrodillarse

La pedida de mano de Edi Insua a Violeta Crespo, completa: de la elección del anillo al 'sí, quiero'

Hace unos días, Edi Insua y Violeta Crespo nos sorprendieron con la mejor de las noticias. ¡Los exconcursantes de 'Gran Hermano 19' se casan! Tras más de un año de relación, el gallego ha preparado una pedida romántica y absolutamente increíble y nos ha hecho partícipes inomrtalizando cada momento.

Tras elegir el anillo en una joyería de Ourense y decidir que Granada iba a ser el escenario perfecto para la ocasión, Edi lo preparaba todo para que fuera inolvidable. Y todo apunta a que así ha sido porque, cuando se arrodilla ante Violeta para hacerle la esperada propuesta, ella no puede evitar romper a llorar.

Un momento de lo más emotivo que han vivido en su viaje a la ciudad granadina y que han compartido con nosotros exclusiva en su canal #Violedi. Después de una cena romántica entre velas, flores y pétalos, llegaba el momento del postre. Ya en la mesa, Violeta levanta la campana que lo cubre y descubre que ahí se encuentra el mensaje. Un mensaje que, por cierto, no se esperaba en absoluto.

La emoción de Violeta Crespo

Nada más leerlo, Edi se arrodilla también frente a ella y le hace la gran pregunta: "Violeta Crespo Jiménez, ¿te quieres casar conmigo?". La exconcursante se emociona al instante y se acerca a él para darle una respuesta sin dudarlo ni un segundo: "Sí, quiero". Y, acto seguido, se agacha para besarle y ambos se funden en un largo e intenso abrazo sin que ella pueda parar de llorar. De fondo, al violín, 'ADMV', de Maluma, una de las canciones más románticas del artista.

