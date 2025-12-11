Candela Hornero Madrid, 11 DIC 2025 - 18:20h.

Muchas personas aficionadas a la astronomía la catalogan como la mejor lluvia de estrellas del año debido a la belleza de las estrellas observadas

La última superluna del año: un fenómeno que no volverá hasta 2042

El cielo de diciembre se volverá a iluminar gracias a un nuevo espectáculo astronómico. Se trata de las Gemínidas, la lluvia de estrellas a vísperas de la Navidad.

Podremos disfrutar de unas estrellas fugaces más brillantes, más numerosas y que se mueven más despacio. Además, frecuentemente presentan colores que varían del amarillento al verde, lo que las hace muy llamativas.

"Sin lugar a dudas, muchas personas aficionadas a la astronomía la catalogan como la mejor lluvia de estrellas del año debido a la belleza de las estrellas observadas", subraya el experto José Jiménez, científico y CEO de AstroÁndalus. "Para este 2025 podemos esperar ver unas 150 a la hora; esto es un par de estrellas fugaces por minuto si estamos atentos".

El origen de las Gemínidas es lo que las convierte en una lluvia de estrellas verdaderamente única. A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que provienen de cometas, las Gemínidas se originan a partir de un asteroide: el (3200) Faetón. Cada mes de diciembre, la Tierra atraviesa esta estela de partículas, las cuales se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, generando la impresionante lluvia de meteoros.

"A lo largo del año hay muchas lluvias de estrellas, aunque solo algunas se llevan el foco de atención mediático. Las más famosas son las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, pero no porque sean las más llamativas, sino porque coinciden con buen tiempo y en periodo vacacional para muchas personas. No obstante, otras como las Gemínidas son igual o más espectaculares, pero requieren trasladarse al campo en invierno, lo cual es menos cómodo; de ahí que no haya tanto interés, si bien el espectáculo está garantizado", apostilla Jiménez.

¿En qué fecha podemos disfrutar de ellas? ¿Cuándo es su pico máximo?

El pico de actividad de las Gemínidas está previsto para la madrugada del 13 al 14 de diciembre. El máximo de actividad está previsto cerca de las 08.00 horas, que ya es de día, por lo que el mejor momento para disfrutarlas será la noche del 13 de diciembre, según ha informado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

¿Qué lugares son los mejores para ver las Gemínidas?

Según el experto, cualquier lugar alejado de la contaminación lumínica es adecuado. También se recomiendan lugares con pocos obstáculos que impidan ver toda la bóveda celeste. Lugares abiertos, planos, cómodos y sin luces cercanas en cualquier punto de la Península Ibérica.

¿Hay algunas zonas de España en las que se vayan a ver mejor?

"Realmente no se puede hablar de una zona privilegiada frente a otras. Las lluvias de estrellas son fenómenos que afectan a todo el planeta, de tal forma que en todo el hemisferio norte se podrán ver de forma similar. El verdadero factor para verlas mejor es alejarse de la contaminación lumínica y buscar un espacio amplio y sin obstáculos", concluye Jiménez.