La influencer ha hablado en su podcast de la última mujer con la que se casó su padre antes de morir, en septiembre de 2023

Khloé Kardashian, hermana de Kim Kardashian, ha hecho importantes revelaciones en su podcast 'Kloe in Wonder Land', sobre la muerte de su padre, Robert Kardashian, que tuvo lugar en el año 2023. Este abogado, que se hizo especialmente conocido por su participación en el juicio contra O.J. Simpson, murió a los 59 años tras una breve batalla contra el cáncer de esófago y dejando huérfanos a Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian. Tan solo un mes antes de su deceso, el patriarca se casó con Ellen Pearson y la diva ha explicado cómo afectó esta boda tanto a ellas como a sus hermanas.

En el episodio del pasado miércoles 10 de diciembre, recordó haber recibido la Biblia de su difunto padre después de que su hermana, Kim, la pujara en secreto en una subasta, la ganara y se la regalara. A sus 41 años, Khloé compartió lo especial que ese objeto para ella, dado que no tiene ninguna otra pertenencia de su padre. Afirmó con rotundidad que no "tiene realmente nada" que pertenezca al señor Kardashian y pareció relacionar eso con el matrimonio de su padre con Pearson. "Cuando mi padre murió, una mujer se casó con él en su lecho de muerte y nos quitó todo", repitió.

"Ella se casó con él y nos lo quitó todo"

No es habitual que las hermanas Kardashian hablen públicamente sobre este tema, aunque, si tiramos de hemeroteca, en un episodio de la sexta temporada de 'The Kardashians' que se emitió a principios de este año, Kim le contó a Khloé que había tenido un sueño en el que aparecía la citada Ellen Pearson. En el sueño, su padre estaba vivo y vivía en Los Ángeles "con Ellen", pero "escondiéndose de ellas", dijo Kim. "Qué asco", respondió Khloé, lo que demuestra la aversión que la familia le tiene a su nueva madrastra.

Según recuerda la revista 'People', Pearson y Robert salieron juntos durante tres años antes de casarse, en agosto de 2003 (él murió el 30 de septiembre de ese mismo año). Antes de su relación, Robert estuvo casado con Kris Jenner de 1978 a 1991 y tiene cuatro hijos con ella. También estuvo casado brevemente con Jan Ashley de 1998 a 1999. Tras su muerte, Khloé ha asegurado en varias ocasiones que le gustaría que "su espíritu fuera a visitarla", tanto a ella como a sus dos hijos pequeños, ya que en su casa han tenido varias experiencias esotéricas.

En cuanto a su vida personal, tras su divorcio en el 2021 del padre de sus niños (un niña y un niño que nació en el 2022), la influencer ha declarado en el mismo episodio que no tiene ninguna intención de "tener una cita" próximamente, ni está esperando la "llamada de ningún hombre". "Quiero que se mantengan todos alejados de mí", ha dicho Khloé, que, en este momento, está plenamente centrada en sus proyectos profesionales y en la crianza de sus dos hijos.