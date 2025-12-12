Estela Grande toma una drástica decisión tras su última visita al ginecólogo

Natalia Sette 12 DIC 2025 - 08:31h.

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' comparte la decisión que ha tomado por el bien de ella y de sus dos bebés

Estela Grande, embarazada de gemelos, pide consejo

Estela Grande ha tomado una drástica decisión tras su última visita al ginecólogo. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ está en la recta final de su embarazo gemelar y ha tenido que empezar a renunciar a hacer cosas debido al estado en el que se encuentra. De siete meses y medio, la influencer comparte con todos sus seguidores el paso que ha dado por el bien de ella y de sus hijos.

Desde que anunció su embarazo, la exmujer de Diego Matamoros ha ido subiendo a sus redes sociales todas las actualizaciones y las decisiones que ha ido tomando. Esta vez no iba a ser menos y es que la influencer no ha podido más. “He llegado a un momento del embarazo en el que cuándo me acuesto tarde al día siguiente estoy muy agotada”, ha comenzado explicando a través de su Instagram.

La barriga de Estela es ya bastante grande y comienza a ser muy incómoda, sobre todo si tiene que estar largas horas fuera de casa. “He tomado la decisión de no ir a más eventos”, asegura tajante. "Ya no puedo", añade. A pesar de que forma parte de su trabajo como creadora de contenido, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha preferido priorizar su descanso y el bienestar de sus dos bebés. “Necesito descansar”, admite.

Estela explica que cuando asiste a algún evento termina siempre muy cansada y al día siguiente siente que le ha “pasado un camión por encima”. Además, la mayoría de veces debe desplazarse hasta el centro de Madrid y le requiere un esfuerzo extra en estos momentos. Es por ello que ha decidido poner por delante su tranquilidad y bienestar y no volverá a asistir a ningún evento hasta que nazcan sus pequeños.

Estela Grande cuenta qué le ha dicho la ginecóloga en su última visita

La última visita al ginecólogo ha sido agridulce para la creadora de contenido. A pesar de que está todo bien, la médico le ha dicho algo que la ha hecho pensar de nuevo en el sueño que tenía que no va a poder cumplir. “Me dijo que le daba pena mi miomectomía porque están colocados perfectos para un parto vaginal”, afirma apenada Estela. Debido a la operación a la que se sometió para extirpar unos miomas que tenía en el útero, la influencer sólo va a poder dar a luz a través de una cesárea.

Recordar esto la ha puesto algo triste, sin embargo, las noticias que le han dado son tan positivas que ha cambiado la pena por la felicidad rápidamente. “Me dijo que estaba todo perfecto, los bebés están grandes y bien. Tienen un peso perfecto para las semanas en las que estamos”, cuenta con una sonrisa en la cara. A semanas de conocer a sus dos pequeños, Estela no puede estar más feliz y emocionada.