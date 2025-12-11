Miguel Salazar Madrid, 11 DIC 2025 - 19:06h.

Muchos vecinos consideran que el dinero destinado a la actuación se podría haber invertido de forma más útil

Para muchos, es una oportunidad y para otros, un derroche bestial. La actuación de David Bustamante en el encendido navideño de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes ha generado la indignación tras hacerse público que el Ayuntamiento pagó 18.000 euros al artista cántabro.

"Eso lo cobro yo en un año", denuncia una vecina con la que hemos podido hablar en 'El tiempo justo'. El malestar viene después de que el cantante apareciese por sorpresa en el balcón del consistorio y supuiesen los habitantes de la ciudad que había cobrado tal cantidad de dinero. En redes sociales los vecinos también cargan contra el Ayuntamiento. "¿Podéis dejaros de bobadas taurinas?", cuestiona un internauta.

Algunos creen que ese dinero que viene de las arcas públicas se podría haber invertido en problemas reales que hacen falta que se solucionen en San Sebastián de los Reyes. "Ayudaría sobre todo para la limpieza del pueblo, que está lleno de basura", comparte un vecino como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Joaquín Prat ve "injusto" que carguen contra Bustamante

Gonzalo Ferreño, reportero del programa de Telecinco, informa que desde el equipo de gobierno han alegado que la actuación se debe a que querían situar a San Sebastián de los Reyes en el mapa. Desde el consistorio argumentan que querían que se hablase del encendido navideño de la ciudad, aunque la oposición afea que ese dinero que podría haber invertido de mejor manera.

Joaquín Prat, el presentador del espacio, daba su opinión en directo sobre la polémica. El periodista considera "injusto" que muchos carguen contra David Bustamante y que lo sitúen "en el centro de la polémica". "Si tenemos algo que reclamar como habitante de San Sebastián de los Reyes que no le gusta, va usted y haba con el alcalde o la alcaldesa y le reclama al Ayuntamiento por qué le han pagado a Bustamante 18.000 euros", reflexiona.