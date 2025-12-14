Alexia Rivas actualiza el estado de su alopecia areata y muestra su cabeza tras las infiltraciones

Equipo Outdoor 14 DIC 2025 - 14:50h.

A principios del mes de diciembre, Alexia Rivas sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión. La periodista y colaboradora de televisión sufre de alopecia areata, un tipo de enfermedad autoinmunitaria que provoca pérdida de cabello en las personas que lo padecen. Esta pérdida de pelo causa parches redondos y lisos en el cuero cabelludo y se debe a que el sistema inmune ataca por error los folículos pilosos. Casi dos semanas después, Alexia Rivas actualiza el estado de su alopecia.

A través de una confesión en sus redes sociales, Alexia Rivas desveló cómo había descubierto esta calva en su cabeza y qué lo que sintió al verla: fue su madre quien la alertó y, cuando la vio, "de la impresión me fui corriendo al baño a vomitar". Le dijeron que podía ser fruto del estrés y ha iniciado un tratamiento que consiste en infiltraciones de corticoides en la placa, una pastilla oral y dos sprays diarios.

Alexia Rivas muestra cómo evoluciona su alopecia areata

El proceso de recuperación del cabello es lento, pero lo cierto es que ya se puede ver cierta evolución favorable, a raíz de una foto que ella misma ha subido a sus redes sociales: "Mi intención es ir contándoos el proceso. En mi visita al doctor, además de infiltrarme, me dijo que hasta dentro de un mes no vería avances. Tengo la suerte de que la puedo tapar totalmente con pelo por encima y últimamente no me la estoy mirando nunca".

"Lo llevo mucho mejor de lo que pensaba", añade Alexia y cuenta que el doctor le dijo que su tipo de areata "es la que no te salen más por el resto de la cabeza y que voy a repoblar 100%". La periodista ha hecho estas declaraciones a raíz de un mensaje que ha recibido por parte de una seguidora que también sufre alopecia: "Gracias por darle naturalidad y hacerlo visible. Tiene solución. Yo la tuve y sé que tú también, ánimo".

Alexia Rivas habla de su alopecia areata: "No quiero ocultarla más"

Tras su testimonio en redes, Alexia Rivas se explicó más detenidamente en 'El tiempo justo', donde dio más detalles de su enfermedad y el tratamiento que lleva a cabo: "Mi madre me dijo '¿Qué tienes en la cabeza? Pensé que me estaba quedando calva", contó después de confesar que todo ha sido fruto del estrés. "Llevo un 2025 malo, con problemas. Yo me trago todo. Parezco siempre alegre e irónica, pero sufro", añadió durante su intervención en el programa presentado por Joaquín Prat.

Además, Alexia desveló la razón por la cual decidió visibilizar esta enfermedad que padece: "Quería enseñarlo porque mucha gente lo sufre y no lo sabe. Me han escrito personas que se han dado cuenta gracias a mi mensaje". "El estrés es terrible, genera enfermedades físicas y tenemos que tener cuidado. Da igual a lo que te dediques, todos tenemos problemas. Yo quiero mostrarme humana y cercana, que vean que si a mí me pasa, no están solos", remata la colaboradora de televisión.