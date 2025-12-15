Natalia Sette 15 DIC 2025 - 14:31h.

Estos últimos días el nombre de Kiko Rivera se ha estado escuchando mucho en los medios de comunicación. Tras la entrevista de Jota Peleteiro en ‘¡De viernes!’, donde se pronunció sobre los celos del cantante hacia él por la relación que tenía con Fran, se ha cuestionado mucho su vínculo con su hijo mayor. Es por ello que el exconcursante de 'GH DÚO' no ha dudado en compartir un tierno plan que ha hecho con sus tres hijos.

Kiko Rivera tiene tres hijos: Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno y Ana y Carlota, de su relación con Irene Rosales. Han sido numerosas las veces que se ha hablado sobre la relación padre-hijo del cantante con Fran, pues Jessica confesó que el pequeño llamaba papá a Jota Peleteiro, hecho que no le sentó nada bien al hijo de Isabel Pantoja.

Ahora, Kiko ha decidido mostrar abiertamente el último plan que ha hecho con sus hijos y responder así a las críticas que ha recibido tachándolo de mal padre. “Hoy tengo triple cita”, ha escrito junto a la foto de sus pequeños. El cantante se ha llevado a Fran, Ana y Carlota a desayunar. “Así da gusto desayunar”, ha asegurado transmitiendo su felicidad por estar con los tres a la vez.

A pesar de que sus caritas están tapadas para mantener su privacidad, en la foto se percibe la sonrisa de todos. Además, su hijo mayor, posa enseñando el dedo pulgar en señal de aprobación. Con esta dulce foto, Kiko pretende dejar atrás todas las polémicas en las que se ha visto envuelto las últimas semanas y seguir disfrutando de su paternidad.

En estos días reodeados de polémicas, parece que el exconcursante de 'GH DÚO' ha querido dejar claro que para él lo más importante son sus hijos. A pesar de las redencillas que pueda tener con las madres de los pequeños, el cantante seguirá pasando tiempo con ellos y compartiendolo a través de sus redes sociales.