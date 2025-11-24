Ana Carrillo 24 NOV 2025 - 09:00h.

El ganador de 'Supervivientes All Stars' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha salido en defensa de su novia

Rubén Torres aclara si quiere tener hijos con su novia, Laura Cantizano, tras 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Rubén Torres se ha quedado muy sorprendido al leer críticas a su novia, Laura Cantizano, a la que han acusado de estar con él "por interés, dinero y fama". Tanto le ha llamado la atención que ha querido subrayar que sigue siendo un currante pese a haber ganado la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', un triunfo por el que no conseguirá los 50.000 euros del premio, sino mucho menos debido a la parte que se queda Hacienda.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado diciendo que ha leído muchos comentarios que tachan a su pareja de interesada y se ha grabado un vídeo con su chica bromeando sobre el tema. "Está conmigo por mis millones, está conmigo por la fama, está conmigo porque estoy forrado, ¡viva el dinero!", ha dicho completamente en broma.

"Ahora en serio: el premio de 'Supervivientes All Stars', entre Hacienda y todo, se queda en 25.000 euros y, segundo, somos unos currantes los dos y tenemos 10.000 trabajos cada uno", ha comentado después Rubén Torres, que ha subrayado que los dos son trabajadores y que ninguno vive del dinero que gana el otro. En su caso, él trabaja como bombero y tiene un estudio de tatuajes en el que también trabaja ella.

PUEDE INTERESARTE Cronología completa del interrumpido noviazgo de Rubén Torres y Laura Cantizano

"La gente dice: 'Te mereces algo mejor'. Yo puedo estar con ella o no y sigue escogiendo estar con ella porque físicamente es mi prototipo ideal y de carácter para mí es como me gusta, entonces a veces veo comentarios que no entiendo, tenéis una necesidad a veces de decir cosas malas... Yo no le escribo a la gente cosas malas pero a partir de ahora a los que me escribáis cosas malas os voy a sacar a la palestra nominados", ha añadido el de Badalona, que está harto de las críticas que lee en redes a su novia, que le ha agradecido esta defensa pública.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Y mientras nosotros, fuertes, mirando viajes para hacer, soñando juntos, y tatuando nuestra piel con símbolos que representan nuestro amor… siempre unidos", ha escrito Laura Cantizano en su último post de Instagram, en el que demuestra que no le importa las críticas que le hagan porque está enfocada en ser feliz en su relación.