Equipo mtmad 28 OCT 2025 - 09:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña todos los rincones de su nuevo hogar y muestra en detalle su vestidor

Fiama Rodríguez, embarazada de 7 meses, muestra la maleta que va a llevar al hospital

Fiama Rodríguez enseña su vestidor en el detallado ‘house tour ’ que ha hecho de su nuevo hogar junto a Marcello Falzerano. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puerta de su casa en Italia y muestra todos los rincones, incluyendo esta impactante estancia que tiene en su habitación. Cada vez más cerca de la llegada de su bebé, la influencer enseña también el espacio en el que guarda todas sus cosas y aclara dónde dormirá.

La creadora de contenido se pasea por toda su casa con la cámara para que sus seguidores conozcan el hogar al que llegará Thiago cuando nazca. Tras explicar el motivo por el que su bebé no tendrá una habitación para él, Fiama se adentra en su vestidor y muestra todo lo que esconde. “Me he apropiado de él”, comienza hablando con humor. La canaria enseña cómo ha organizado el espacio y habla de las prendas de ropa que más usa estando embarazada.

“Solamente me cabe esta parte”, confiesa al mostrar en su vestidor la poca ropa que le queda bien en esta avanzada etapa de su embarazo. En el vestidor de la canaria no solo hay prendas suyas, ya que entre los preparativos de cara al nacimiento de su hijo ya hay mucha ropa esperándolo. “No es todo para mi, he metido cosas para el bebé”, explica. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha la ocasión y enseña ante la cámara algunas de sus prendas favoritas de su hijo.

Fiama Rodríguez habla de su forma física en la etapa final de su embarazo

Tras mostrar su vestuario y hablar de la poca ropa que le queda bien en esta avanzada etapa de su embarazo, la influencer comparte su preocupación sobre su forma física. “No sé cuándo podré usarlas otra vez, o si podré usarlas directamente”, confiesa en relación a las prendas de ropa que llevaba antes de quedarse embarazada. “De momento no es que pinte muy bien”, añade con desesperación. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

Fiama Rodríguez vuelve una semana más a su canal, ‘Ya eras todo’, para mostrar en profundidad la nueva casa en la que vivirá con Marcello Falzerano y su primer hijo juntos. La canaria hace un detallado ‘house tour’ de su hogar en Italia y desvela si su pareja y ella tienen pensado mudarse a España en algún momento. Además, en una fecha tan cercana al nacimiento de su bebé, la influencer comparte todo lo que lleva en las maletas para el hospital. ¡Haz click y entérate de todo!