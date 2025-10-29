Equipo mtmad 29 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre sus planes de futuro junto a Marcello Falzerano y su hijo

Fiama Rodríguez, embarazada de 7 meses, muestra la maleta que va a llevar al hospital

Fiama Rodríguez, entre los últimos preparativos de cara al nacimiento de su hijo, abre las puertas de su nuevo hogar junto a Marcello Falzerano. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todos los rincones de su casa en Italia y desvela si se mudarán a España en algún momento. En la recta final de su embarazo, la influencer responde a las últimas dudas de sus seguidores y enseña todo lo que tiene listo para su bebé.

Ante la inminente llegada de Thiago al mundo, la canaria quiere tenerlo todo listo en su nueva vivienda. A pesar de que su hijo no vaya a tener una habitación para él en la casa, Fiama ya tiene pensado dónde dormirá su pequeño y cuál es el espacio en el que guardará todas sus cosas. Dejándolo todo a punto en su nuevo hogar en Italia, la influencer resuelve la gran duda de sus seguidores: ¿Se mudarán a España tras el nacimiento de Thiago? “Dónde queremos vivir una vez que Thiago crezca…”, comienza reflexionando.

Con un padre italiano y una madre española, hay muchos factores que influyen en el debate sobre dónde instalarse con el pequeño. “Yo diría que en España, él en Italia”, comenta con humor en un primer instante. A pesar de que cada uno se incline más hacia su lugar de origen, los futuros papás tienen una decisión tomada después de muchas conversaciones sobre el tema. Si hay algo que tienen claro y que les ha ayudado a visualizarse en un lugar, es el estilo de vida que llevan. “Nos gustaría tener una vida más estable”, declara. ¡No te pierdas nada dándole play al vídeo!

Fiama Rodríguez reflexiona sobre la especial etapa vital en la que se encuentra

A punto de conocer a su primer hijo, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se detiene a reflexionar sobre el especial momento de su vida en el que se encuentra. “Hace 5 años me dicen que hoy iba a estar casada, esperando un bebé y viviendo en Italia… me hubiera reído lo más grande”, se sincera. La influencer ha tenido una vida muy cambiante durante los últimos años, sin llegar a imaginar lo que le esperaba. “La vida nos ha enseñado que no tenemos ni idea”, añade divertida.

