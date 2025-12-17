Lorena Romera 17 DIC 2025 - 13:45h.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre su situación; sin David Rodríguez y con su hija mala

Anabel Pantoja, al borde del llanto tras llevar a Alma al médico: "Terminamos el año rematando"

Compartir







Anabel Pantoja ha mostrado su cruda realidad a través de unos stories en los que se ha desahogado con sus seguidores y ha mandado un significativo mensaje a todas esas madres a las que considera superheroínas. La sobrina de Isabel Pantoja, exconcursante de 'Supervivientes', ha llevado a su hija al médico y está únicamente centrada en su salud. "Ahora mismo estoy sola", se ha lamentado en Instagram, donde se ha sincerado sobre su situación, hablando sobre la ayuda que recibe de Merchi, su madre, y la distancia con David Rodríguez, su pareja.

Hace apenas unas horas, la sevillana, afincada en Canarias, la finalista de 'Bailando con las estrellas' se mostraba al borde de las lágrimas al hablar de esta visita al centro médico con Alma, de un año, que había estado teniendo picos de fiebre de 38º. Y es que la 'pantojita' no podía evitar mostrar públicamente su preocupación por la salud de su peque, aunque no daba más detalles sobre el diagnóstico o lo que le había dicho el pediatra tras esta consulta de urgencias.

PUEDE INTERESARTE Las Mellis, sobre el ultimátum de David Rodríguez a Anabel Pantoja con su madre Merchi en Navidad

Ahora, desde el sofá y con su niña en brazos, dándole "muchos mimitos", que es lo que ahora necesita, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre su situación; sola en Canarias, con su madre lejos y con David Rodríguez en Córdoba (sobre esto mismo le preguntábamos en exclusiva en los Premios Ídolo, donde nos aclaraba que no son "una pareja LAT por elección").

"Quiero mandarle un mensaje a las supermamis, que sois todoterrenos, con dos, tres, cuatro peques, con dos, tres virus, con curro por la mañana y por la tarde, y sin ayuda. Me parecéis unas heroínas. Yo ahora mismo estoy sola. Es verdad que una mami te ayuda mucho, pero cuando estás sola... ¿Cómo sobrevives? Yo me pongo a pensar en la que tiene dos hijos, tres, o cuatro... y digo ¿qué?", ha expresado a través de sus stories de Instagram, donde se ha desahogado sobre su situación, que es ahora especialmente delicada, con la pequeña Alma malita.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras esta charla y confesión, en la que reconoce que le encantaría poder tener la ayuda de su madre o de su pareja, Anabel Pantoja ha vuelto a actualizar sus redes sociales. Esta vez, de madrugada: a las 03:13, concretamente. Un post que demuestra que la exconcursante de 'Supervivientes' no está consiguiendo pegar ojo y que la salud de su hija le tiene ahora en constante alerta.