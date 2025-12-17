Lorena Romera 17 DIC 2025 - 10:00h.

La hija de Isabel Pantoja habla de la costumbre que le está transmitiendo a su sobrina

Anabel Pantoja, emocionada con la sorpresa que le ha dado Isa Pantoja en el cumpleaños de su hija

Isa Pantoja ha desvelado el detalle que está haciendo por Alma, hija de Anabel Pantoja. Después de deja sin palabras a sus seguidores al mostrar la tradición que quiere inculcar a Cairo, su hijo en común con Asraf Beno, la influencer, de 30 años, se ha sincerado la costumbre que quiere transmitirle también a su sobrina, para la que está haciendo un esfuerzo especial.

La hija de Isabel Pantoja compartía hace unos días un vídeo en el que enseñaba su inaudito talento para decir de memoria los diálogos de El Rey León. Una hazaña que dejaba completamente boquiabiertos a sus seguidores, que le hacían saber que, si quisiera, podría tener talento para el doblaje. Pero esa no es, ni de lejos, su intención.

Lo que pretende la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' es inculcarle a su hijo su pasión por esta película de Disney. "He flipado con que vosotros flipéis de que yo sepa todas las cosas de El Rey León; las voces, las interpretaciones, la música, todo... Pero es que esa película me ha acompañado durante toda mi vida", ha señalado en un nuevo story que ha publicado en sus redes.

Un vídeo en el que ahora ha desvelado el detalle que está haciendo por su sobrina. Y es que la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez también forma parte de esta iniciativa que ha puesto en marcha Isa Pantoja, que pretende trasladar estas costumbres de generación en generación.

"El Rey León es mi vida entera. Me sé absolutamente todo y me encanta. Quiero que a Cairo se le peguen esas cosas, el Disney antiguo. Y con mi sobrina Alma, también... Me sé La Sirenita. Estoy ahí, ahí, perfeccionándolo", ha señalado, hablando de la película favorita de su sobrina, a la que organizaron su primer cumpleaños con temática de océano y sirenas.

Pero la pasión de Isa Pantoja es tal, que además de "seguir poniéndola en casa", hay una escena que no puede ver por el trauma que le genera. "Me encanta, me gusta muchísimo, pero tengo que pasar la muerte de Mufasa porque lo paso muy mal. De hecho, hace años que no veo esa parte porque me pongo muy mal", ha señalado la influencer, que quiere inculcarle estas costumbres a Cairo, pero también a la hija de Anabel Pantoja, por la que está haciendo el esfuerzo de aprenderse el diálogo de La Sirenita.