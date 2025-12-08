Natalia Sette 08 DIC 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre el momento en el que decidió dar un paso al frente y cambiar su físico

Diego Matamoros habla sobre el acuerdo de confidencialidad que tiene con Carla Barber

Diego Matamoros llega dispuesto a sincerarse como nunca durante su entrevista en el videopodcast de ‘En todas las salsas’. Tras años alejado de la televisión y el foco mediático, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se pone de nuevo frente a las cámaras para actualizar su vida personal y profesional. Tras desvelar cuál es su verdadero nombre , algo que no había contado hasta ahora, Diego habla de lo que motivó su gran cambio físico.

Después de hablar con sinceridad sobre sus planes de paternidad, Diego continúa hablando de su cuerpo y su salud. Hace meses que sus seguidores han ido notando en Diego un cambio físico a través de las fotos que ha subido en instagram. El influencer también los ha hecho partícipe poniendo de vez en cuando cuántos kilos ha bajado. Ahora, se siente preparado para contar las principales motivaciones que lo impulsaron a bajar de peso. “Me gusta estar más delgado y menos fuerte”, comienza explicando.

Llegó un punto de su vida en el que Diego ya no se veía bien y decidió ponerle remedio. “Si me pongo ropa más elegante me veo más estiloso”, admite con sinceridad. El excocnursante de ‘Supervivientes’ explica que lleva ya un año en el proceso y no puede estar más contento con los resultados. Aún así, no todo ha sido fácil pues al empezar el cambio reconoce que no se sentía muy agusto. “Al principio la cabeza no me funcionaba bien”, afirma.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ sufre espondilolistesis degenerativa, una enfermedad crónica y congénita que le afecta a la espalda. Debido a ello, estuvo una vez ingresado en el hospital tras sufrir una parálisis. El influencer ha querido hablar de ella y contar cómo su cambio físico ha ayudado a su enfermedad. “Necesito tener una estructura bien desarrollada para que agarre bien”, explica Diego.

Diego Matamoros se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hacer un repaso por toda la actualidad de su vida. Después de tanto tiempo alejado de los medios de comunicación, el exconcursante ‘Supervivientes’ llega dispuesto a contestar a las preguntas de los colaboradores. El influencer habla de su relación actual con su hermana, Anita Matamoros, y explica de qué trata el acuerdo de confidencialidad que tiene con Carla Barber, su expareja. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado en el programa completo de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!