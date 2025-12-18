Rocío Molina 18 DIC 2025 - 15:11h.

El hermano de Gloria Camila le ha dedicado unas bonitas palabras a su primo, al que ha definido como "un hermano" y un pilar fundamental en su vida

José Fernando dedica un desgarrador mensaje a Michu cuatro meses después de su muerte: "Amor eterno, incondicional"

Compartir







José Fernando Ortega ha dedicado una emotiva carta abierta a una persona que es uno de sus grandes apoyos y que él mismo considera como un "hermano". Se trata de su primo Chema Esteban Ortega con el que está muy unido y que es fundamental para él en su vida.

El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano sufrió hace cinco meses un mazazo con la noticia de la muerte de Michu, la madre de su hija. Una durísima pérdida y momentos muy complicados para el hermano de Gloria Camila donde contó con el abrazo amigo de su primo Chema.

José Fernando ha compartido una fotografía en su perfil oficial de Instagram y ha puesto de manifiesto con una emotivas palabras el papel esencial que tiene Chema en su vida. "La amistad entre primos es un regalo especial de la vida. No solo compartimos sonrisas, recuerdos y momentos que se quedan para siempre en el corazón", ha escrito rememorando algunos de esos momentos que solo él y su primo Chema Esteban Ortega saben que han vivido juntos.

El hermano de Gloria Camila ha definido lo que es para él tener un primo como él y todo lo que le ha ayudado en sus tiempos más duros. "Un primo puede ser como un hermano elegido, alguien que te acompaña, te entiende y te apoya sin juzgar. En esa amistad hay confianza, lealtad y un amor sincero que crece con el tiempo", ha explicado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El hijo de Mari Carmen Ortega Cano, una de los hermanos del diestro, cuenta con una edad similar a José Fernando y ambos han crecido juntos y eso les ha hecho estar muy presentes en sus grandes momentos y también en las dificultades que han tenido. "Tener un primo como amigo es saber que, pase lo que pase, siempre habrá alguien que camine a tu lado con cariño verdadero. Te diría más, pero eso es tuyo y mío Broh", han sido las palabras con las que ha finalizado esta emotiva carta el hermano de Gloria Camila.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unas líneas que han provocado la inmediata reacción de su primo Chema Esteban Ortega. Este ha secundado todo lo que ha expuesto José Fernando y, se ha abierto también, haciendo su propia declaración de amor en público por él. "Te quiero muchísimo, me has emocionado. Por mi parte es recíproco hacia ti. Eres muy grande", es la respuesta que le ha dado.