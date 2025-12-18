Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 17:02h.

La madre de Anabel Pantoja ha escrito un mensaje en Instagram que ha llamado mucho la atención

Hace tan solo unos días, Luis Pliego contaba en 'El tiempo justo' que David Rodríguez se había "plantado" ante su novia, Anabel Pantoja, al decirle que no quería cenar en Nochebuena ni coincidir con su madre, Merchi Bernal, de nuevo. Antonio Rossi recordó que iba suegra y yerno no se hablaban desde que a la pareja le abrieron una investigación judicial a raíz del ingreso hospitalario de su hija a comienzos de este año.

En el plató del programa de las tardes de Telecinco se habló largo y tendido sobre este tema porque todos los colaboradores coincidieron en que la relación era nula y que no estarían juntos en Nochebuena, lo que obligaría a la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' a tomar una decisión y decantarse por uno de ellos, que son dos de las personas más importantes de su vida.

En 'Vamos a ver' han tratado el tema y han mostrado el significativo mensaje que ha compartido Merchi en Instagram, que Adriana Dorronsoro considera que es "un zasca" para todos los que hablan de cómo se encuentra y cómo es su relación con su yerno, más que una pullita al fisioterapeuta.

Lo que ha hecho Merchi es compartir un story de Anabel en el que aparece su nieta Alma junto al siguiente mensaje: "Esta preciosidad para su abuela es la que me da estos momentos únicos y son los únicos que me importan en mi vida".