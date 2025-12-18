Laura Ceballo 18 DIC 2025 - 09:00h.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' nos cuenta la razón por la que ha vivido el parto sola

Exclusiva | El parto de Fiama Rodríguez: da a luz a su hijo con Marcello Falzerano tras una dura cesárea

¡Fiama Rodríguez ha dado a luz! La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en madre de su primer hijo en común con Marcello Falzerano y nos lo ha contado todo, en exclusiva, en su canal de mtmad, 'Ya eras todo'. La influencer ha tenido un doloroso parto que ha finalizado con una dura cesárea y nos ha contado todos los detalles. ¡No te pierdas todo lo que ha contado, en primicia, en Mediaset Infinity!

Desde que hizo pública la noticia de su embarazo, Fiama ha compartido todos los detalles de esta experiencia tan especial. Y, llegado el momento que tanto esperaba, la llegada de su pequeño Thiago, también nos ha hecho partícipes de todo lo que ocurría y sentía en cada momento.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sufrido diferentes dificultades durante su parto que han hecho que, inevitablemente, se sintiera asustada. Además, la larga espera a la que se ha sometido hasta que al fin ha tenido a su hijo en brazos, ha llevado a la inluencer al límite.

Fiama Rodríguez: "Me como el parto solita"

Y es que, los dolores cada vez iban a más y Fiama Rodríguez no ha podido contar con la presencia de su chico, Marcello Falzerano: "Estoy deseando ya parir, porque esto cada vez duele más. Son las cinco de la mañana casi", cuenta. Acto seguido, confiesa el motivo por el que el padre de su bebé no ha podido estar presente: "Todo este rato desagradable me lo como yo solita", añade.

Además, Fiama comparte sin tapujos los momentos más complicados de su parto: "Estoy deseando ya que pase, no solo porque el dolor es fuerte... Deseando que pase rápido. Esto de las contracciones es muy heavy, es como que estás en la mierda y de repente estás genial. Bueno genial no, porque tampoco he dormido".

