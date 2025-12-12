Laura Matamoros, preocupada por un problema de salud que le está provocando el estrés

Rocío Molina 12 DIC 2025 - 09:02h.

La ganadora de 'GH VIP' cuenta un problema de salud que le preocupa y cómo le afecta en su día a día

Laura Matamoros toma una importante decisión tras la muerte de su mejor amiga: "Tengo bastante"

Laura Matamoros ha hablado de un problema de salud que tiene y por el que ha pedido ayuda a sus seguidores. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado y en busca de respuestas tranquilizadoras ha contado algo suyo "muy personal" que lleva sufriendo y que es muy molesto cada vez que está ante un pico de estrés y ansiedad.

Sin querer alarmar y sin olvidar que la influencer de 32 años padece una enfermedad degenerativa y hereditaria en la vista, mayor es la preocupación por un síntoma que sufre y que ella ha observado que le sale cada vez que se encuentra ante una situación de estrés o se le dispara la ansiedad. Si antes nunca había hablado de ello, Laura Matamoros lo ha hecho ahora por primera vez porque no sabe si es algo común o si hay algún remedio.

Un problema que es limitante en algunas ocasiones y que es molesto siempre, tal como ha contado ahora por primera vez. "Os voy a contar algo bastante personal y es que cada vez que tengo picos de ansiedad y de estrés, el ojo, sobre todo el derecho, se me pone rojo como un tomate".

La madre de Matías y Benjamín, sus dos hijos en común con Benji Aparicio, ha hablado y demostrado que lo que le está pasando no es ninguna exageración. Lo ha hecho mostrando su ojo enrojecido a cámara e indicando los síntomas que padece y que ya empiezan a ser para ella motivo de preocupación.

"He amanecido así y me puedo tirar prácticamente una semana con el ojo rojo que no se me va y además es bastante molesto. Me duele bastante", ha recalcado la influencer, destacando que cuando le viene no es algo puntual y que le implica otras consecuencias independientemente del plano estético. "Pica, duele, me llora el ojo, noto presión y me parpadea. Encima aguanta todo lo que llevas encima", ha explicado con angustia la hermana de Diego Matamoros.

Y, aunque el enrojecimiento del ojo a menudo es menos preocupante que un dolor ocular o problemas de visión, Laura Matamoros ha decidido exponer su caso para saber si esto es algo habitual o se tiene que alarmar más y tomar esta situación como una emergencia médica tras haberlo experimentado ya en varias ocasiones y justo cuando está más alterada o tiene un pico de estrés. "Soy todo oídos", ha dicho a la espera de obtener respuestas, remedios y tranquilidad para su caso.