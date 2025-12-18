Miguel Salazar Madrid, 18 DIC 2025 - 18:11h.

Pituli, como es conocido el exfutbolista, se defiende: "Cuando me condenen, hablamos"

Un exjugador del Real Madrid ha pasado de intentarlo como futbolista a ser un presunto timador de entradas para partidos. Así lo denuncia una de las víctimas de sus supuestas estafas, que cree que aún la justicia no ha actuado como debería. "No puede ser que una persona estafe a tanta gente y nadie haga nada", lamenta José Javier Ros desde Alquerías (Murcia).

A este joven le ha llegado a robar hasta 4.600 euros. Lo que hacía el exfutbolista, conocido como Pituli, era liderar supuestamente un negocio ilegal basado en la venta de entradas. Ofrecía asientos en zonas VIP para partidos de alta demanda como un Real Madrid - Manchester City, pero cuando el interesado contactaba con él para recibirlas en persona u online desaparecía y no atendía a las llamadas. Así que sus presuntas víctimas se quedaban sin poder ver el partido para el que habían hecho un gran desembolso en desplazamiento, alojamiento y comidas.

Pituli habría estafado a varias personas por todos puntos de la geografía española. En 'El tiempo justo' nos hemos trasladado hasta su ciudad natal, la localidad toledana de Villacañas. Julio Uzal, reportero del programa de Telecinco, ha intentado contactar con él pero no ha querido dar su versión. Su familia tampoco. "A mi madre no la molestes", lanza su hermano cuando intentamos hablar con ellos.