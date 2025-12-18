Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 20:22h.

Horas antes de sentarse en el plató de '¡De viernes!', Paola Olmedo se ha confesado enfadada con su ex

Paola Olmedo es una de las invitadas de '¡De viernes!' de mañana, 19 de diciembre, junto a Carlo Costanza di Costigliole, Pocholo Martínez-Bordiú y Junko, viuda de Bernardo Pantoja. La que fuera nuera de Carmen Borrego acude al programa para aclarar el motivo por el que todavía no se ha firmado su divorcio con José María Almoguera y profundizar en su relación con los integrantes del clan Campos.

Horas antes de esa entrevista, una reportera le ha preguntado si está dolida con el padre de su hijo pequeño porque él dijo ante los medios que el divorcio no estaba firmado porque ella lo estaba retrasando y que ya estaba en manos de sus abogados. Ante la pregunta, Paola ha respondido tajante: "Dolida no, enfadada porque eso no se hace, a mí esos juegos de niñatadas no me gustan, vamos a dejar las cosas claras y ya está".

Todo quedará aclarado en su entrevista en '¡De viernes!', en la que podrá ampliar sus declaraciones de estas últimas semanas, en las que ha llegado a comentar que podía ser que José María Almoguera no quisiera divorciarse para así tener excusa para no casarse con su novia actual, María Sánchez 'La Jerezana', a la que conoció en 'GH DÚO' y con la que lleva casi un año de relación.

Leticia Requejo ha comentado en el plató de 'El tiempo justo' que le da la sensación de que "quizá la situación se alarga y no terminan las cosas como ellos quieren". Ahí le ha cortado Joaquín Prat para apostillar: "Sí, sí, van a terminar exactamente como ellos quieren...". "¡En los platós!", han respondido a la vez César Muñoz y Miguel Frigenti.

La periodista ha aclarado entonces que hablaba únicamente del divorcio y ha destapado que hace unas semanas Paola Olmedo le pidió "un favor" en materia económica al sobrino de Terelu Campos: "José María acepta ese favor y desde entonces no ha habido respuesta por parte de Paola, lo que José María no está entendiendo entonces es el ultimátum que le dio Paola de que si no firmaba el divorcio en quince días iba a hablar".