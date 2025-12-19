Miguel Salazar Madrid, 19 DIC 2025 - 18:08h.

La vedette denuncia en una conversación con Leticia Requejo 'maniobras' en la difusión de su libro

Bárbara Rey denuncia 'maniobras' en la promoción de sus memorias, el libro que se publicó el pasado mes de julio donde contaba sin tapujos todos los aspectos de su vida haciendo claras referencias también a sus idas y venidas con el rey emérito. En una conversación telefónica, la exvedette le confiesa a la colaboradora de 'El tiempo justo' Leticia Requejo que en estos momentos está "resurgiendo" tras varias sospechas de injerencia en la difusión de sus memorias.

"Ahí ha debido de haber alguna cosilla", asegura. Bárbara Rey da todos los detalles de lo que cree que ha podido ocurrir. "Estuvo vetado allí indebidamente por protección de otros seres, y luego pues también no ha tenido la promoción en ningún medio de comunicación ni de firmar libros en ninguna parte. Nada de nada", aclara como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.