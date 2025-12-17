Lidia González 17 DIC 2025 - 16:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' respalda públicamente a Adara Molinero en su nuevo camino profesional

Adara Molinero anuncia que se retira de los realities con un comunicado

Oriana Marzoli siempre se muestra muy clara respecto a los temas de actualidad y no ha hecho una excepción con uno de los últimos bombazos que ha habido en el mundo de la televisión. Después de aclarar todas las operaciones y retoques que se ha realizado, la que concursante de 'Supervivientes' apoya a Adara Molinero en su decisión de abandonar los realities. Esta noticia ha generado mucho revuelo y la creadora de contenido no ha dudado en pronunciarse al respecto. ¡Descubre lo que piensa en Mediaset Infinity!

La venezolana es una apasionada de los realities y de participar en ellos, algo que siempre ha puesto de manifiesto. Ahora que Adara ha comunicado este cambio en su trayectoria profesional, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha opinado contundentemente sobre ello: “Cada uno tiene que buscar lo que a uno le haga sentir bien”.

“Uno no tiene que sentirse presionado”, asegura la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’. La influencer ha querido apoyar públicamente a Adara Molinero tras dar este sorprendente anuncio. Oriana, que se ha retirado un retoque estético del rostro, reflexiona sobre la situación de la madrileña y la pone sobre la mesa.

Oriana Marzoli confiesa si va a dejar los realities

Después de todo el revuelo que se ha formado alrededor de la decisión que ha tomado Adara Molinero, Oriana Marzoli se ha pronunciado y confiesa si va a dejar los realities. La influencer, considerada otra de las grandes ‘reinas de realities’ se sincera y admite si sería capaz de vivir únicamente de las redes sociales, alejada de la televisión.

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de su canal de mtmad para reaccionar a una de las noticias más inesperadas de la semana. Adara Molinero hacía un comunicado, a través de sus redes sociales, desvelando que va a apartarse de los realities, algo que ha dado mucho de qué hablar. Como no podía ser de otra manera, la venezolana ha dado su opinión más sincera y se ha sincerado sobre su propio futuro televisivo. ¿Va a dejar la televisión? ¡Descubre la respuesta en Mediaset Infinity!